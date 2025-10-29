Domenica 2 novembre andrà in onda la sesta puntata di Amici, registrata il 29 ottobre. Secondo SuperGuida Tv, al termine delle consuete gare di canto e di ballo quattro titolari sono andati in sfida: Maria Rosaria, Pierpaolo, Flavia e Angie. Gli ospiti in studio sono stati Dardust e Giordana Angi.

L'esito delle gare di questa settimana

Dopo la tripla eliminazione della scorsa volta, questa settimana tutti gli allievi di Amici sono riusciti a riconfermarsi.

A giudicare le gare della sesta puntata sono stati: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis per il canto, Samantha Togni per il ballo.

Secondo i giurati esterni, le esibizioni migliori sono state quelle di Gard e di Alex, mentre le peggiori sono state quelle dei quattro titolari che sono finiti in sfida.

Pierpaolo, Flavia, Angie e Maria Rosaria, nel corso del prossimo speciale, dovranno confrontarsi con un aspirante allievo e dovranno batterlo se vorranno riconquistare la loro maglia.

La ballerina di latino, inoltre, è stata spronata dalla maestra Celentano a proporsi per la sfida e a usare quest'occasione per dare una "scossa" al suo percorso all'interno della scuola.

La proposta di Rudy Zerbi per eliminare Opi

Le anticipazioni della sesta puntata di Amici, inoltre, svelano che Rudy Zerbi ha proposto l'eliminazione immediata di Opi.

Secondo l'insegnante, non meriterebbe il banco che occupa dall'inizio dell'anno scolastico e per questo dovrebbe tornare a casa.

Anna Pettinelli, tutor del ragazzo, si è opposta con forza alla richiesta del collega, ma non ha potuto fare nulla quando lui ha anticipato che convocherà quattro giudici per avere un parere esterno e decisivo sul talento dell'allievo.

Il futuro di Opi nel programma è in bilico e con ogni probabilità sarà svelato sarà svelato solo nel corso del settimo speciale.

Le sfide in programma da una settimana

Nel corso della registrazione di Amici del 29 ottobre non ci sono state eliminazioni, quindi tutti e tre gli allievi che erano in sfida dalla volta scorsa sono riusciti a battere i loro avversari e a riconfermarsi nella classe.

Pierpaolo è stato il primo a confrontarsi con un talento esterno (la sesta puntata è iniziata proprio con questo faccia a faccia), e il giudice Garrison ha preferito il titolare a Riccardo.

Anche Plasma ha avuto la meglio sul suo sfidante eseguendo un inedito, e lo stesso è successo alla ballerina Anna.

L'esordio di Paola e Angie al pomeridiano (sono entrate nella scuola una settimana fa), è stato dolceamaro: la prima si è classificata terza nella gara di ballo, la seconda è arrivata penultima in quella di canto ed è andata in sfida.