Sono accadute molte cose nel corso della registrazione di Amici che i fan potranno vedere domenica 12 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni del terzo speciale della stagione, infatti, svelano che Opi si è lamentato delle critiche di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi, poi è finito in sfida. Il ballerino Pierpaolo, invece, non ha trattenuto le lacrime quando la giudice Oriella Dorella gli ha chiesto di parlare della sua vita personale.

Tensioni in studio

La puntata di Amici che andrà in onda il 12 ottobre è stata registrata in queste ore, pertanto i fan più curiosi possono scoprire cos'è successo in studio leggendo le anticipazioni che stanno circolando sul web.

Nel corso delle riprese di questo giovedì, Opi è finito in sfida perché il giudice Gigi D'Alessio l'ha messo ultimo in classifica nella gara di canto.

L'interpretazione che il ragazzo ha fatto del brano Amandoti non ha convinto due terzi della commissione: Rudy Zerbi ha detto all'alunno che sarebbe stato poco intonato e che avrebbe urlato troppo, mentre Lorella Cuccarini gli ha suggerito di non sforzare la voce fingendo un graffio che non avrebbe.

Queste critiche hanno fatto storcere il naso al titolare della classe che, prima di indossare la maglia rossa, ha risposto in modo un po' polemico agli insegnanti che secondo lui non l'avrebbero capito.

A difendere il giovane, però, ci ha pensato la sua tutor Anna Pettinelli.

Lacrime e un nuovo meccanismo

Durante la gara di ballo, invece, una domanda della giudice Oriella Dorella ha fatto commuovere Pierpaolo.

Quando gli è stato chiesto di dire cosa prova quando si esibisce, l'allievo di Amici si è emozionato e ha risposto che preferirebbe non parlare di sé stesso.

Le anticipazioni della registrazione del 9 ottobre, inoltre, svelano che molti ballerini sono stati criticati dalla giurata della puntata: Alex sarebbe poco dinamico, Alessio troppo energico, Maria Rosaria che potrebbe fare molto di più, Matilde che dovrebbe curare di più la tecnica.

Gli unici che hanno ricevuto solo complimenti sono stati Emiliano e Tommaso, entrambi alunni della maestra Celentano.

Le voci di flirt con Michelle

Tornando a Opi, nei giorni scorsi si è parlato di lui per un presunto flirt con una compagna di classe, Michelle.

Chi ha assistito alla registrazione di Amici di una settimana fa, infatti, ha raccontato che i due cantanti si sarebbero scambiati abbracci e sguardi d'intesa per tutta la durata della puntata e poi sarebbero andati via insieme.

Nei daytime che sono andati in onda fino ad ora, però, non è stato fatto alcun accenno alle simpatie che sarebbero nate all'interno della casetta in questo periodo.