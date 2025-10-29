Il daytime di Amici che è stato trasmesso in tv il 29 ottobre è stato quasi interamente incentrato sull'esito della verifica sulla versatilità dei ballerini. Veronica Peparini non ha apprezzato i voti che i colleghi hanno dato ad Alex e a Maria Rosaria, così li ha convocati e ha dato il via ad una discussione molto accesa. I tre professori della scuola hanno litigato a lungo, ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Scintille nella commissione interna di danza

Mentre in studio si registrava la sesta puntata di Amici, su Canale 5 andava in onda un daytime molto movimentato.

Al termine della verifica sulla versatilità voluta dalla maestra Celentano, i ballerini hanno scoperto la classifica della media dei voti che gli hanno dato tutti e tre i professori della scuola.

Maria Rosaria è risultata la migliore (4,33), secondo posto per Alessio (3,33), terzo per Alex (3), quarto per Anna (2,66) e ultimo per Pierpaolo (2,33).

Il latinista della classe ha detto che non avrebbe meritato di stare sul podio perché si è fermato tre volte durante l'interrogazione, ma la sua insegnante non era dello stesso parere.

Veronica Peparini, infatti, ha convocato tutti in studio per lamentarsi dei voti che hanno dato i suoi colleghi ad alcuni titolari.

Urla e nessun accordo tra i docenti

La professoressa Peparini ha definito ingiusti i voti che Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno dato alle esibizioni di Maria Rosaria (secondo lei sopravvalutata) e di Alex (sottovalutato).

"La performance di lei sembrava un TikTok, invece Alex si è impegnato e ha eseguito meglio passi anche se si è fermato", ha detto Veronica nel tentativo di difendere il suo allievo.

Gli altri insegnanti di ballo di Amici, però, la pensano diversamente e per loro è grave che un danzatore non porti a termine una coreografia; questi punti di vista opposti hanno dato il via ad una discussione molto accesa, fatta di urla e di recriminazioni.

La maestra Peparini non condivide i voti della classifica e si confronta in studio con gli altri professori di ballo #Amici25 pic.twitter.com/nMld6Ka4KG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 29, 2025

Il confronto si è concluso con un nulla di fatto, nel senso che i tre docenti non sono riusciti a trovare un punto d'incontro sulla questione.

Le opinioni degli spettatori

La lite tra i tre professori di danza della scuola di Amici, ha animato la discussione anche tra i fan sui social.

"Ogni insegnante dovrebbe portare rispetto per i colleghi, e oggi non è successo", "Trovo imbarazzante lo spettacolo che hanno offerto oggi", "Messaggio pessimo, la produzione dovrebbe intervenire", "Emanuel Lo non faceva parlare la maestra Peparini, che alla fine si è arresa", "I professori dovrebbero dare il buon esempio, ma oggi non c'era né educazione né rispetto", si legge su X dopo la messa in onda del daytime di mercoledì 29 ottobre.