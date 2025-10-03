Il 2 ottobre è stata registrata la seconda puntata di questa nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda su Canale 5 alle ore 14 domenica 5 ottobre. La nuova classe è stata formata e tutti gli allievi sono pronti per dimostrare le loro capacità.

Stando alle anticipazioni, nel prossimo appuntamento sarà annunciata una novità: nelle classifiche di ballo e canto non saranno indicati soltanto gli ultimi classificati, ma anche il penultimo e il terzultimo. Saranno gli allievi stessi a decidere, in forma anonima, chi mandare in sfida.

Pertanto, durante la seconda puntata ben 5 ragazzi riceveranno la temuta maglia rossa. Inoltre, durante l'esibizione, Peparini criticherà Tommaso per il fisico poco tonico e il ballerino si toglierà la maglietta per dimostrare il contrario.

Classifica di canto e ballo ad Amici

Nel corso della seconda puntata i ballerini saranno giudicati da Kledi e Garrison. Al primo posto si posizionerà Emiliano, ricevendo i complimenti da tutti; seguiranno poi Alessio, Alex, Pierpaolo e Tommaso, il quale verrà criticato per il fisico poco tonico da Veronica per poi mostrarlo a tutti. Ultima classificata sarà Matilde.

I cantanti, invece, saranno giudicati da Turci. Al primo posto si posizionerà Valentina, seguita da Gard, Plasma, Penelope, Riccardo, Opi, Michelle, Flavia, Michele e, infine, Frasa.

Essendo arrivate ultime, Frasa e Matilde finiranno in sfida. Tuttavia, a causa del cambiamento attuato nelle regole, gli alunni sceglieranno anche Anna, Flavia e Michele.

Eventi simpatici ad Amici

Nel corso della prossima puntata di Amici, la maestra Celentano non risparmierà le critiche nei confronti di alcuni allievi. In particolare, dirà a Pierpaolo di avere i "piedi fucilati".

Rudy e Anna discuteranno, come loro solito, in merito alle diverse considerazioni dei rispettivi alunni.

Garrison, per errore, confonderà il cognome del ballerino professionista Zenzola e lo chiamerà "Zenzero".

Inoltre, verranno date due scatole: una a Matilde contenente un barattolo con tutti i suoi pensieri; un'altra a Plasma con all'interno un quadernetto e il peluche del suo bassotto.

Video divertenti su due allievi di Amici

Infine, saranno mostrati due video esilaranti sugli allievi di Amici. In particolare, uno su Opi il quale si lamenta di essere sempre considerato un "cattivo ragazzo" per via del suo aspetto. Pertanto, Maria chiederà al cantante di mostrare alcuni dei suoi tatuaggi per spiegare anche il significato che nascondono.

Il secondo video sarà su Emiliano mentre è alle prese con la cucina, mentre brucia la piadina e prova a fare un soffritto, con scarsi risultati.