Il 16 ottobre è stata registrata la quarta puntata stagionale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda questa domenica 19 ottobre a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTV gli allievi saranno già messi a dura prova, affrontando diverse sfide. Alcuni dei ragazzi non saranno immuni dai giudizi negativi degli insegnanti. In particolare, la maestra Alessandra Celentano muoverà delle critiche ad Alessio per quanto riguarda le sue espressioni e scatenerà un'accesa discussione. Inoltre, dopo la sua esibizione, Emiliano parlerà delle proprie insicurezze legate alla voglia di essere sempre impeccabile e di voler migliorare il proprio fisico.

La gara di canto e ballo ad Amici

Durante il prossimo appuntamento con il pomeridiano di Amici, i ballerini saranno giudicati da Anbeta. Al primo posto si posizionerà Alessio, seguito da Emiliano (il quale nonostante i numerosi complimenti della professionista, si sentirà comunque insicuro sulla sua performance e sul suo fisico), Pierpaolo, Anna, Maria Rosaria, Matilde e, infine, Alex. Sarà invece assente dallo studio Tommaso.

Per quanto riguarda il canto, invece, al primo posto si posizionerà Gard, seguito da Penelope, Valentina, Riccardo, Plasma, Flavia, Michele, Michelle e, infine, Frasa.

Sfide sostenute dagli allievi

Nel corso della puntata di Amici, alcuni allievi dovranno sostenere delle sfide a causa della posizione in classifica non positiva della scorsa settimana.

Michelle, Opi e Alex supereranno le loro rispettive prove e potranno continuare il percorso all'interno della scuola.

Successivamente, sia i ballerini che i cantanti affronteranno una corale. Rudy coglierà l'occasione per criticare Frasa, generando un'accesa discussione con la collega, Anna Pettinelli.

Alcuni commenti alle esibizioni

Durante le esibizioni degli allievi, non mancheranno i giudizi positivi, ma soprattutto negativi forniti dagli insegnanti. In particolare, dopo che Anbeta consiglierà a Matilde di curare molto la sua tecnica, la maestra Celentano prenderà la palla al balzo per muovere ulteriori critiche sull'allieva. Sottolineerà, in particolar modo, il lungo lavoro da dover affrontare rispetto alle tempistiche del programma.

Tale giudizio non piacerà affatto a Veronica Peparini, generando una discussione.

Quando toccherà ad Alessio esibirsi, la maestra di danza classica, lo criticherà per le sue espressioni troppo forzate e per niente naturali. Emanuel Lo, perciò, difenderà il ragazzo attaccando con toni accesi la sua collega.