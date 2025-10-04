Le anticipazioni della puntata di Amici, in onda domenica 5 ottobre alle 14 su Canale 5 e trapelate dal sito di Superguida TV, rivelano che in studio ci sarà grande ilarità a causa di una gaffe. Garrison, infatti, storpierà il cognome di Mattia Zenzola, chiamandolo Zenzero. Nel frattempo, proseguiranno le esibizioni degli allievi di canto e ballo, accompagnati dalla classifica. Durante la trasmissione, inoltre, verrà introdotto un nuovo regolamento, mentre cinque allievi andranno in sfida.

Garrison storpia il cognome di Mattia Zenzola

Garrison tornerà ad Amici in veste di giudice per valutare le esibizioni dei ballerini della scuola.

L'ex professore di danza del talent show farà divertire tutti a causa di una gaffe: invece di chiamare Mattia Zenzola, storpierà il cognome dell'ex vincitore, chiamandolo Zenzero. In studio, quindi, non mancheranno le risate per l'episodio esilarante. Intanto, proprio Mattia si esibirà con Maria Rosaria sulle note di Walking on Sunshine. Per quanto riguarda la classifica dei ballerini, Emiliano conquisterà il primo posto, ricevendo una standing ovation dal pubblico. Kledi, anche lui giudice della gara, elogerà il giovane talento, sottolineando la sua età, sedici anni, dettaglio che verrà rimarcato anche dalla maestra Alessandra Celentano.

Cinque allievi in ​​sfida, cambia il regolamento di Amici

Intanto, Maria De Filippi chiarirà il nuovo regolamento che entrerà in vigore nella prossima edizione di Amici. In sfida non finiranno più soltanto gli allievi che si classificheranno all'ultimo posto: a partire dall'edizione 2025/26, saranno presi provvedimenti anche per coloro che si piazzeranno al penultimo e terzultimo posto. In questi casi, saranno i compagni di classe a votare chi dovrà affrontare la sfida. Ogni alunno esprimerà il proprio voto in segreto, tramite un bigliettino. Con questo nuovo meccanismo, non saranno in sfida solo Frasa e Matilde, ultimi nelle rispettive categorie di canto e ballo, ma anche Michele , Flavia e Anna, per un totale di cinque ragazzi.

Per quanto riguarda la classifica di canto, Valentina conquisterà il primo posto, esibendosi al pianoforte con il brano Tre minuti dei Negramaro. Paola Turci esprimerà parole di stima e apprezzamento per la giovane cantante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Emiliano e Michele hanno conquistato tutti i professori

Nelle precedenti puntate di Amici, andate in onda su Canale 5, sono stati selezionati i ragazzi che hanno ottenuto un banco nella scuola. Nel primo appuntamento pomeridiano domenicale del talent show, Emiliano e Michele hanno ricevuto un parere positivo da tutti i professori delle rispettive categorie. Emiliano, ballerino sedicenne, ha conquistato i tre insegnanti, ottenendo particolare apprezzamento dalla maestra Alessandra Celentano. Michele, invece, ha ottenuto il consenso di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, grazie anche alla sua originale performance accompagnata dal violoncello.