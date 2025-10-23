Il 22 ottobre è stata diramata la lista dei 34 cantanti che hanno ottenuto l'accesso alla audizioni di Sanremo Giovani, e tra questi ci sono cinque ex allievi di Amici. A contendersi uno dei 24 posti disponibili nel cast del programma che andrà in onda su Rai Due a novembre, saranno anche: Nicolò, Antonia, Senza Cri e Deddè della 24esima edizione del talent, e Petit della 23esima.

Chi ha passato il turno tra gli ex alunni della scuola

Tra poche settimane Gianluca Gazzoli presenterà Sanremo Giovani, il programma che porterà alla scelta dei talenti che si esibiranno sul palco dell'Ariston a febbraio.

In questi giorni è stata pubblicata la lista dei 34 artisti che hanno superato la prima fase delle audizioni: 24 di loro avranno la possibilità di cantare i loro inediti in diretta su Rai Due a novembre.

In quest'elenco figurano ben cinque ex allievi di Amici, di cui quattro provenienti dell'edizione che si è conclusa lo scorso maggio con la vittoria del ballerino Daniele.

Antonia cercherà di convincere la giuria con un brano intitolato Luoghi perduti, Deddè con Djoie criature, Nicolò con Laguna, Petit con Un bel casino e Senza Cri con Spiagge.

Il passato nel talent di Canale 5

Petit è l'unico ex alunno di Amici che proviene da un'edizione precedente alla 24esima: il ragazzo, infatti, è stato uno dei finalisti di due anni fa, quando a vincere è stata Sarah Toscano.

Tutti gli altri cantanti che concorrono per un posto nel cast di Sanremo Giovani, hanno partecipato alla stagione 2024/2025 del programma di Canale 5: Nicolò, ad esempio, è stato eliminato in semifinale tra le proteste degli spettatori che pensavano che meritasse di arrivare fino all'ultima puntata.

Deddè, invece, si è fermato ad un passo dal serale perché Anna Pettinelli non l'ha ritenuto all'altezza della fase più delicata della trasmissione.

Senza Cri ha gareggiato fino alla quinta puntata del serale, mentre Antonia è stata battuta da TrigNO nel televoto che ha decretato il vincitore della categoria canto di Amici 24.

La storia d'amore confermata sui social

Nell'elenco degli ex allievi di Amici che potrebbero partecipare a Sanremo Giovani dal prossimo novembre, ci sono anche due cantanti che hanno un legame sentimentale.

Dopo l'estate, infatti, Antonia e Senza Cri hanno ufficializzato la loro storia d'amore con foto e video che hanno postato sui loro profili social.

Del feeling tra le due artiste se ne era parlato anche durante il programma di Canale 5 (i fan se ne sono accorti seguendo assiduamente il daytime), ma loro hanno deciso di uscire allo scoperto solo una volta che hanno terminato l'esperienza all'interno della scuola.