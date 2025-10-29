Mercoledì 29 ottobre si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 2 novembre alle 14 su Canale 5. Le anticipazioni trapelate da SuperGuida rivelano che durante la registrazione si è notata l'assenza di Emiliano, che non ha presenziato alla trasmissione. Intanto, nessun allievo è stato eliminato: Plasma e Pierpaolo hanno vinto le rispettive sfide. Rudy Zerbi, invece, ha proposto l'eliminazione di Simone Opini, detto Opi.

Emiliano assente nella puntata di Amici del 2 novembre

La registrazione di Amici del 29 ottobre ha lasciato un banco vuoto: si tratta del ballerino Emiliano, appartenente alla squadra di Alessandra Celentano.

È quindi possibile ipotizzare che l’allievo abbia ancora la maglia sospesa per volontà della sua insegnante di danza. A differenza di quanto accaduto nella precedente puntata, andata in onda il 26 ottobre, dove sono stati eliminati alcuni ragazzi, nelle ultime riprese tutti gli allievi in sfida hanno superato la prova: nessuno è stato eliminato. Plasma e Pierpaolo hanno battuto i ragazzi arrivati dall’esterno.

Opi rischia il posto ad Amici

Rudy Zerbi ha proposto l’eliminazione di Simone Opini, in arte Opi. Anna Pettinelli, l’insegnante di canto dell’allievo, si è rifiutata. Il professore, pertanto, ha rilanciato con una nuova proposta: ha annunciato che convocherà quattro giudici esterni per ottenere un parere su Opi.

È stato chiarito che, indipendentemente dalle opinioni espresse dagli esperti musicali su Simone, l’ultima parola spetterà alla sua professoressa. Sarà Anna Pettinelli a decidere se mandare via o meno Opi da Amici.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Penelope ha lasciato Amici

Nelle recenti puntate di Amici andate in onda su Canale 5, tre allievi sono stati eliminati: Frasa, Tommaso e Matilde hanno lasciato ufficialmente la scuola dopo le valutazioni dei professori e le sfide affrontate. Tommaso è stato mandato via da Alessandra Celentano, che ha preferito non illuderlo, non avendo riscontrato miglioramenti dopo un mese dal suo ingresso nella scuola. Emma Marrone ha partecipato come ospite speciale, esibendosi e valutando le performance degli allievi.

Penelope ha invece deciso di abbandonare spontaneamente il talent show di Maria De Filippi, non sentendosi più a suo agio nella convivenza con così tante persone. Per la cantante, la vita in casetta è diventata troppo complicata e ha chiesto alla produzione di poter fare le valigie e tornare a casa. Emiliano ha ricevuto una valutazione negativa dalla sua insegnante, la maestra Celentano, rimasta delusa perché durante l’esibizione il ballerino non ha messo in pratica le correzioni ricevute durante le lezioni. La professoressa ha quindi sospeso la maglia al suo allievo, mentre Angie è entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida e ha scelto di unirsi alla squadra di Lorella Cuccarini.