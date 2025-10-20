Anita Mazzotta è pronta a varcare nuovamente la porta rossa. Lo scorso 11 ottobre, la concorrente milanese è uscita a causa di un peggioramento delle condizioni di salute di sua madre. A 10 giorni dal grave lutto che l'ha colpita, la gieffina ha deciso di portare a termine il percorso iniziato nella casa del Grande Fratello. Su Instagram, la diretta interessata ha voluto dedicare un ultimo messaggio alla madre.

Anita Mazzotta torna al GF

Lo scorso 11 ottobre, Anita Mazzotta era dovuta uscire improvvisamente dalla casa del Grande Fratello a causa del peggioramento delle condizioni di salute della madre.

Dopo un lungo silenzio sul ritorno o meno della concorrente milanese al reality show, l'arcano è stato risolto: la 26enne è pronta a varcare nuovamente la porta rossa per portare a termine il suo percorso.

In questi giorni, gli indizi per un possibile ritorno di Anita c'erano tutti: in primis la piercer risultava ancora tra i concorrenti ufficiali del reality, mentre per quanto riguarda i suoi effetti personali non erano stati ancora portati via dalla casa a differenza di Giulio Carotenuto che è stato eliminato nella precedente puntata. Dunque le voci relative al possibile ritorno della gieffina non erano così infondate: alla 26enne è stato dato il tempo necessari di capire se rimettersi in gioco oppure lasciare il programma definitivamente.

La dedica per la madre scomparsa

Prima di tornare nella casa del GF, Anita ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme alla madre.

Nella didascalia, la 26enne ha speso parole d'affetto: "Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non riesco a trovarne nemmeno una". A seguire la ragazza ha ribadito che in ogni scelta presa nella sua vita, c'è sempre stato il supporto della mamma. A quel punto Anita ha detto di voler mantenere la promessa: "Una promessa è una promessa".

Infine Mazzotta ha proseguito elogiando la sua mamma e ha precisato che il suo ricordo resterà per sempre indelebile.

Grande Fratello: anticipazioni puntata 20 ottobre

Sul sito ufficiale del GF, sono state divulgate le anticipazioni riguardanti la puntata di oggi 20 ottobre.

In studio tornerà come ospite speciale Sonia Bruganelli e commenterà senza filtri le dinamiche accadute all'interno della casa. Poi verrà raccontata la storia di Ivana Castorina e riceverà una sorpresa speciale, ma si parlerà anche di Rasha Younes: la concorrente di origini palestinesi sembra essere "contesa" tra Omer Elomari, Jonas Pepe e Francesco Rana che è stato ammaliato dal primo istante dalla coinquilina. Ma non è tutto perché verrà aperto un televoto flash durante la diretta che porterà un'eliminazione a sorpresa. Infine sarà la volta delle nomination.