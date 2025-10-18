È giallo sul futuro di Anita Mazzotta. Fanpage ha rivelato un retroscena ricevuto da una fonte vicina al reality di Canale 5, in cui si parla del possibile ritorno della ragazza: “Non è ancora fuori dal Grande Fratello, sta a lei decidere”. Una settimana fa la concorrente è uscita dalla porta rossa pare per dei problemi di salute di sua madre.

Il retroscena

In occasione della terza puntata del GF, Simona Ventura ha aperto la diretta parlando della situazione di Anita Mazzotta: “Noi vorremmo che tornasse, ma ha dei grossi problemi familiari”.

A oggi, però, gli indizi di su un suo possibile ritorno sono diversi: sul sito ufficiale, dopo la sezione dedicata ai concorrenti, risulta ancora il suo nome.

A seguire, una fonte vicina al programma ha spiegato che la situazione della ragazza è ancora in sospeso: “Anita Mazzotta non è ancora fuori dal Grande Fratello, sta a lei decidere”. La gieffina deve soltanto decidere se se la sente di tornare dai suoi compagni d’avventura oppure se preferisce restare lontana dai riflettori del reality show.

Durante l’edizione vinta da Perla Vatiero, anche Beatrice Luzzi era uscita per la scomparsa improvvisa del padre, ma successivamente aveva deciso di tornare per terminare il suo percorso.

Il forte legame di Anita con la madre

Alcuni giorni dopo essere entrata nella casa del GF, Anita si era confidata con alcuni inquilini spiegando di avere un rapporto viscerale con sua madre.

Pochi anni dopo la nascita di Anita, la madre decise di lasciare il marito, ma crescere due figli da sola fu tutt’altro che semplice. Nel corso degli anni, Mazzotta ha raccontato di non aver mai recuperato il rapporto con il padre, mentre con la madre è entrata sempre più in simbiosi. Da qualche anno, però, la donna ha dovuto fare i conti con un brutto male, motivo per cui Anita inizialmente non voleva neppure accettare di partecipare al reality.

I fan sperano nel ritorno della concorrente

In seguito all’uscita di Anita dal GF, diversi utenti su X hanno commentato la notizia con dispiacere, poiché in molti si erano affezionati a lei.

“Se Anita non torna, smetto di guardare il programma”, ha scritto un utente.

Un altro, invece, si è augurato di rivedere la concorrente nella casa per portare a termine il suo percorso: “Spero che possa tornare qualunque cosa sia successa”. Un ulteriore commento recita: “Mi dispiace molto che sia accaduto questo spiacevole episodio ad Anita, che non le permette di vivere in modo spensierato l’esperienza al GF”. Infine c’è chi ha criticato il possibile rientro di Mazzotta: “Dispiace che sia accaduto a lei, ma chi esce dalla porta per me non dovrebbe più rientrare”.