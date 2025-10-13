Dopo il grande successo delle prime due stagioni, la fiction Rai Cuori tornerà con la terza stagione da gennaio 2026 su Rai 1. La messa in onda, inizialmente prevista per l’autunno 2025, è stata posticipata ma la lunga attesa promette grandi emozioni per i fan. Tra le new entry figurano Giulio Scarpati e Carolina Sala, nei panni di una cantante misteriosa. Non farà parte del cast, invece, Daniele Pecci. Al centro delle trame, oltre ai progressi della medicina, ci sarà anche la storia d’amore tra il personaggio interpretato da Matteo Martari e la Delia di Pilar Fogliati.

Legami e segreti metteranno in difficoltà i personaggi principali, sullo sfondo, le nuove tecniche di medicina all’ospedale di Torino

La serie, ambientata nella Torino degli anni Settanta, continua a raccontare il dramma e la passione dei medici che lavorano all’ospedale Le Molinette, protagonisti delle prime sperimentazioni sui trapianti cardiaci. Tra gli elementi chiave di questa nuova stagione ci sono i legami sentimentali e i segreti che metteranno a dura prova i rapporti tra i personaggi principali.

Il cuore della trama evidenzia innanzitutto la complessa relazione tra Delia Brunello e Alberto Ferraris. Dopo il bacio che ha suggellato la loro intesa nella stagione precedente, il loro amore sarà messo in discussione dall’inaspettato ritorno di Karen, moglie di Alberto, che causerà conflitti sia nella vita privata che nel contesto lavorativo.

Non mancheranno momenti di grande tensione anche intorno al primario Cesare Corvara, la cui sorte rimane appesa dopo un grave infarto subito alla fine della seconda stagione. Il suo destino influenzerà profondamente l’equilibrio dell’intero ospedale e le dinamiche interne al reparto.

Matrimoni e un funerale nella nuova stagione

Nel corso delle sei puntate, previste in prima serata, saranno celebrati due matrimoni e un funerale, eventi importanti destinati a sconvolgere le vite dei protagonisti e a introdurre nuovi sviluppi narrativi.

Grande protagonista di Cuori 3 sarà anche Giulio Scarpati, amato dal pubblico per il ruolo del dottor Lele Martini in Un medico in famiglia. Nella nuova stagione vestirà i panni di Gregorio Fois, un personaggio liberamente ispirato alla figura di Gustavo Rol, il celebre sensitivo e mentalista che in passato offrì i suoi consigli a personalità come Fellini e Agnelli.

Cuori 2, riepilogo finale di stagione: tensioni emotive all’ospedale Le Molinette

La seconda stagione di Cuori si è conclusa con due puntate intense e ricche di colpi di scena, trasmesse su Rai 1 il 5 novembre 2023. Ambientata nell’estate del 1968, la stagione si è concentrata sulle sfide mediche e personali dei protagonisti all’ospedale torinese Le Molinette, che rimane un fulcro di innovazione e dramma umano. Nel corso della stagione, si è assistito inoltre alla difficile gestione del primario Cesare Corvara, sospeso tra la vita e la morte dopo un infarto, e alle complicazioni amorose tra Delia e Alberto, separati dalla notizia della gravidanza di Karen. La fiction ha esplorato in modo intenso anche le difficoltà di altri personaggi come Luisa, alle prese con le conseguenze degli elettroshock, e alcuni medici impegnati in audaci tentativi di salvare vite con tecniche all’avanguardia.