Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate dal 20 al 24 ottobre, rivelano che per Roberto Ferri arriverà il momento di uscire dal carcere.

Grazie al lavoro del suo avvocato, riuscirà a ottenere gli arresti domiciliari. Nel frattempo, Gianluca continuerà a essere vittima dell'alcol e mentirà a Luca, facendogli credere di non avere alcun tipo di problema.

Rosa, invece, si lascerà andare alla passione con Damiano, ma non avrà il coraggio di affrontare questa delicata situazione con Pino.

Roberto Ferri esce dal carcere: anticipazioni Upas dal 20 al 24 ottobre 2025

Per Roberto Ferri arriverà il momento di uscire dal carcere, dopo essere riuscito a ottenere gli arresti domiciliari.

Un verdetto che permetterà ai familiari dell’imprenditore di tirare un sospiro di sollievo, dopo che, nel corso degli ultimi giorni, si erano mostrati in apprensione per le sue sorti.

L'avvocato di Roberto vorrebbe lottare per il patteggiamento, pur consapevole che Ferri non cederà mai a tale compromesso.

Spetterà a Marina e Filippo intervenire per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a cedere al patteggiamento.

Gianluca bugiardo con Luca, Rosa in forte crisi

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Gianluca continuerà a nascondere la sua dipendenza dall'alcol, ma Luca inizierà a intuire che c'è qualcosa che non va.

Il medico parlerà apertamente con Gianluca, speranzoso di poterlo aiutare, ma lui mentirà, nascondendo tutti i suoi problemi e fingendo che vada tutto bene.

Luca deciderà di non mollare la presa: avrà intenzione di indagare e scoprire la verità su quanto stia accadendo a Gianluca, per questo metterà in guardia anche Giulia.

Intanto, Rosa vivrà un momento di crisi, dopo essersi lasciata andare alla passione con il suo ex Damiano.

Non avrà il coraggio di confessare la verità al suo compagno, Pino, che nel frattempo continuerà a cercarla per avere un confronto diretto sulla loro storia d'amore.

Rosa aveva sofferto per la fine della storia con Damiano negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Rosa ha cercato di stare alla larga da Damiano, ma non è riuscita a nascondere il suo forte attaccamento nei confronti dell’ex compagno.

Una situazione che l’ha messa a dura prova: per lei non è stato facile accettare la fine della loro relazione e, soprattutto, vedere che Damiano ha scelto di intraprendere una nuova storia d’amore con Viola.