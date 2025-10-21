Antonella Fiordelisi, oggi concorrente di Tale e Quale Show su Rai 1, ha raccontato in un’intervista al settimanale DiPiù il suo percorso personale e sentimentale. A 27 anni, la grinta che l’ha contraddistinta nello sport si riflette ora nella voglia di costruire legami sinceri, coltivare sogni e affrontare la vita con passione e autenticità. Da gennaio è legata a Giulio Fratini, imprenditore fiorentino di una nota famiglia della moda e del tessile. Il loro è un rapporto vissuto a distanza – lui a Firenze, lei a Milano – ma caratterizzato da equilibrio e sostegno reciproco.

“Facciamo i salti mortali per vederci – ha raccontato – ma ci sosteniamo a vicenda, e questo per me è fondamentale”. Fiordelisi non esclude che in futuro possa nascere qualcosa di più importante, anche se al momento preferisce vivere il presente: “È presto per parlare di matrimonio – ha precisato – ma un giorno mi piacerebbe sposarmi e diventare mamma. È un sogno che tengo nel cuore”.

Antonella Fiordelisi: dalla pedana alla vita pubblica

Per molti anni la scherma è stata il centro della sua esistenza. Antonella Fiordelisi [VIDEO]ha praticato la disciplina a livello agonistico per oltre dieci anni. La sua passione era nata quasi per caso: da bambina, dopo aver visto in televisione i Mondiali di scherma, rimase affascinata dall’eleganza e dalla forza di quello sport.

“Avevo nove anni – ha ricordato – e impugnare una spada mi faceva sentire come Zorro. Da quel momento non mi sono più fermata”. Dopo una lunga carriera giovanile e diversi traguardi sportivi, ha scelto di cambiare strada, avvicinandosi progressivamente al mondo della comunicazione, della televisione e dei social. Una transizione che le ha permesso di esprimere nuove parti di sé, mantenendo però la disciplina e la determinazione imparate in pedana.

L’amore come nuova sfida

Nell’intervista, Antonella Fiordelisi ha confessato di essersi avvicinata tardi ai sentimenti: “La mia prima storia l’ho vissuta a vent’anni. Fino ad allora, per me esisteva solo la scherma”. Oggi, la giovane influencer guarda all’amore con un atteggiamento diverso, più maturo e consapevole.

Un legame che, dopo esperienze più complesse, le ha restituito serenità e fiducia nei rapporti autentici. Ad esempio, il suo percorso nella casa più spiata d'Italia è stato caratterizzato dalla storia d'amore con l'inquilino Edoardo Donnamaria tra alti e bassi. Nonostante i sentimenti, il rapporto è stato segnato da problemi di comunicazione e gelosie, che li hanno portati a vivere momenti di crisi. La relazione si è poi conclusa dopo la fine del programma.