Arianna Bertoncelli, creatrice digitale con una spiccata sensibilità narrativa, è la co-conduttrice del nuovo podcast Sliding in Love, uscito il 28 ottobre 2025. Insieme a Chiara Carcano, Arianna porterà la sua voce e il suo punto di vista nel raccontare storie d’amore di ieri e di oggi, tra passioni travolgenti, relazioni complicate e momenti memorabili della vita sentimentale dei protagonisti. Il podcast si propone di combinare leggerezza e profondità, creando un’esperienza immersiva e vicina agli ascoltatori che vogliono esplorare l’amore in tutte le sue sfumature.

Di questo ha parlato in un’intervista a Blasting News.

Intervista ad Arianna Bertoncelli: 'Io e Chiara abbiamo due anime molto diverse, ma proprio per questo funzioniamo'

Sliding in Love è il vostro progetto insieme a Chiara. Qual è la “sua voce” che lei porta nel podcast e cosa differenzia il suo contributo dal suo?

'Io e Chiara abbiamo due anime molto diverse, ma proprio per questo funzioniamo. Lei è più leggera, spontanea, dà respiro alle puntate; io invece sono quella un po’ più “pesante”, nel senso buono — mi piace scavare, approfondire, capire cosa si nasconde dietro ogni emozione. Insomma, se lei portal’aria fresca, io porto la densità! E questa combinazione è la chiave dell’equilibrio di Sliding in Love: due modi diversi di raccontare la stessa cosa, che insieme trovano armonia'.

Quando si racconta l’amore altrui, quanto si lascia coinvolgere emotivamente? Le capita di empatizzare troppo con i protagonisti?

'Tantissimo. È impossibile per me restare distaccata: ogni volta che approfondisco una storia, mi ci immergo completamente. Quando racconto una coppia, la vivo quasi dall’interno — cerco di capire cosa provavano, cosa li ha spinti a restare o a lasciarsi. A volte mi ritrovo a scrivere con le lacrime agli occhi o con un sorriso enorme. Credo che questa empatia sia proprio ciò che rende il racconto autentico'.

In un episodio recente avete parlato di Brad Pitt e Angelina Jolie. Cosa l’ha colpita maggiormente nella loro storia?

'La contraddizione. Sono stati una delle coppie più iconiche e invidiate del mondo, ma dietro quell’immagine perfetta c’era un equilibrio fragile.

Mi ha colpito quanto la loro storia, iniziata con una passione travolgente, si sia trasformata in una lotta tra amore e autodistruzione. È una storia che parla di desiderio, ma anche di dipendenze, fragilità e difficoltà nel crescere insieme sotto i riflettori. E raccontarla mi ha fatto riflettere su quanto anche le relazioni più “mitizzate” possano essere profondamente umane'.

Quale episodio l’ha messa più alla prova nella ricerca o nella scelta narrativa?

'Sicuramente quello su Cleopatra e Marco Antonio. È una storia potentissima, ma anche complicata da rendere viva, perché è talmente antica che entrare nel contesto storico e nella mente dei protagonisti è stata una sfida enorme. Vivevano in un mondo completamente diverso dal nostro...eppure, raccontandoli, ho scoperto che alla fine viviamo gli stessi drammi — solo un po’ meno cruenti, per fortuna'.

Arianna Bertoncelli: 'Il pubblico sembra amare le storie contemporanee'

Quali sono gli argomenti amorosi che vorrebbe affrontare in futuro, che ancora non avete toccato?

'Questa nuova stagione sarà più pop: il pubblico sembra amare le storie contemporanee, quelle che conosce e di cui ha già un immaginario forte, quindi vogliamo dargli ciò che vuole. Poi, nella prossima stagione, ci piacerebbe tornare a inserire con calma e parsimonia anche qualche storia più datata, più “storica”, ma sempre con lo sguardo emotivo che ci contraddistingue'.

Il podcast è supportato da Così fan tutte. Come si integra con gli altri suoi progetti (social,format, produzioni)?

'Sliding in Love è la parte più narrativa e intima del mondo di Così fan tutte.

Sui social raccontiamo la vita quotidiana con ironia — i nostri problemi da trentenni, le pressioni sociali, gli imprevisti — mentre nel podcast raccontiamo l’amore con profondità e curiosità. Sono due linguaggi diversi ma con la stessa anima: quella di due donne che osservano il mondo con empatia e un pizzico di leggerezza'.

Cosa spera che gli ascoltatori portino via da ogni episodio? Qual è l’impatto emotivo o riflessivo che desidera lasciare?

'Vorrei che chi ci ascolta si riconoscesse, anche solo in una frase. Che si sentisse meno solo nelle proprie esperienze amorose — perché alla fine, tutte le storie, anche quelle dei grandi personaggi, ci parlano un po’ di noi. Mi piace pensare che Sliding in Love sia un modo per riflettere sull’amore senza giudicarlo, per accettare che ogni relazione ha la sua forma, la sua luce e le sue ombre'.