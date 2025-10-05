La seconda puntata di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata da una nuova polemica. Nel dettaglio, Selvaggia Lucarelli si è lasciata scappare una frase infelice sulla morte del cane di Nancy Brilli. Terminata la diretta, la concorrente ha condiviso tra le stories un post della sua amica Daniela Fedi contro la giurata: "Sei degna del tuo nome, torna nella giungla da dove provieni".

L'episodio al centro delle polemiche

Nella seconda puntata di Ballando, Nancy Brilli ha spiegato che la settimana appena trascorsa per lei è stata piuttosto difficile dal punto di vista emotivo perché la sua cagnolina Margot è morta.

La concorrente è scesa in pista al fianco del suo maestro di ballo Carlo Aloia, ma è apparsa piuttosto provata. Terminata la performance, Selvaggia Lucarelli non si è lasciata impietosire e ha affermato: "So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per il lutto animale domestico".

Immediata la replica di Brilli: "Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione".

La reazione di Nancy Brilli nel post puntata

Terminata la puntata Nancy Brilli ha condiviso tra le stories di Instagram il post scritto dalla sua amica Daniela Fedi, in cui non si risparmiano le critiche verso Lucarelli.

"Selvaggia Lucarelli sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni", ha esordito l'esperta di moda.

Successivamente Fedi ha proseguito spiegando che non esistono lutti di Serie A e di Serie B, poiché gli animali sono parte integrante di una famiglia, aggiungendo che Lucarelli avrebbe pronunciato quella frase infelice col solo scopo di creare una polemica.

Al momento la giurata di Ballando con le Stelle non ha commentato nuovamente l'accaduto.

Il commento di alcuni utenti del web

La frase pronunciata da Selvaggia Lucarelli non è passata inosservata tra i telespettatori di Ballando con le Stelle e su X diversi utenti hanno spezzato una lancia a favore di Nancy Brilli.

"Come al solito Selvaggia Lucarelli pronuncia frasi senza pensare. Veramente triste ciò che ha detto sul cane di Nancy Brilli", ha scritto un utente.

Un altro ha invece fatto un elogio alla concorrente per la performance portata in scena: "Grandissima Nancy, sfiderei chiunque a ballare facendo finta di nulla con un dolore dentro". Inoltre c'è anche chi ha criticato il resto della giuria: "Mariotto e Lucarelli sono sempre fuori luogo. Il loro commento è davvero sopra le righe".