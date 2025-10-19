La quarta puntata di Ballando con le stelle 2025, trasmessa sabato 18 ottobre su Rai 1, è stata vinta da Barbara d'Urso.

L'ex volto di Canale 5, insieme al maestro Pasquale La Rocca, è riuscita a imporsi nella gara dello show condotto da Milly Carlucci, posizionandosi al primo posto in classifica.

Contrariamente a quanto era stato annunciato dalla padrona di casa a inizio trasmissione, non c'è stato nessun eliminato dalla gara.

Chi ha vinto la quarta puntata di Ballando con le stelle: bene Barbara d'Urso

L'appuntamento con Ballando con le stelle entra sempre più nel vivo e nel corso della quarta puntata, trasmessa ieri sera, c'è stato spazio per nuove avvincenti esibizioni, che hanno visto protagonisti i concorrenti di questa ventesima edizione.

Ad avere la meglio nella classifica finale è stata Barbara d'Urso, che è riuscita a imporsi insieme al suo maestro Pasquale La Rocca con una media complessiva di 81 punti, derivati anche dai vari tesoretti che le sono stati concessi.

L'ex volto di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha così vinto la serata superando la coppia composta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che si è piazzata al secondo posto in classifica con 68 punti.

Nessun eliminato dalla quarta puntata di Ballando con le stelle 2025 di ieri sera

Al terzo posto della classifica si è piazzata Francesca Fialdini, che ha conquistato una media di 58 punti mentre in ultima posizione c'è stata la signora Coriandoli con una media di soli 12 punti.

Per questa quarta puntata di Ballando con le stelle 2025 era stata preannunciata anche una prima eliminazione, ma alla fine non è stato così.

Arrivati all'1:30 di notte, Milly Carlucci ha solo annunciato il nome della coppia vincitrice di questa puntata, rimandando la prima eliminazione dallo show alla prossima puntata, prevista per sabato 25 ottobre.

Milly Carlucci perde la gara ascolti del sabato sera

Per quanto riguarda gli ascolti, la quarta puntata di Ballando ha totalizzato una media di circa 2,9 milioni di spettatori dalle 21:30 all'1:30 di notte, pari a uno share che ha raggiunto il 23,30% con picchi del 30% durante la messa in onda.

Ad avere la meglio nella sfida Auditel del sabato sera, però, è stato l'appuntamento con Tu si que vales trasmesso su Canale 5, seguito da una platea di quasi 3,8 milioni di spettatori pari al 25,73% di share.

Ottimo risultato anche per la Buonanotte di Tu si que vales, trasmessa dalle 00:15 all'1:00 di notte, che ha registrato quasi il 25% di share con le repliche delle varie esibizioni dei lip sync.