Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle, Rosa Chemical è tornato a parlare della sua più grande passione: i piedi. Nella clip, il concorrente ha annusato i piedi e le ascelle sudate della sua maestra Erika Martinelli. Su X, non sono mancate le critiche da parte di alcuni telespettatori che hanno assistito alla scena: "Siamo seri, una cosa simile su Rai1?".

La passione di Rosa Chemical

Da quando è iniziato Ballando con le Stelle, Rosa Chemical ha più volte parlato della sua passione per i piedi. Durante la quarta puntata, il concorrente nella clip ha affermato: "Soprattutto sudati mi piacciono, dopo l'allenamento, quella è la mia zona di comfort: sai se il piede non sa di niente è come annusare una mano".

A seguire il giovane ha rivelato che la sua insegnante vietava questa cosa, ma successivamente sono scesi a compromessi.

L'opinione dei telespettatori

La clip di Rosa Chemical non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati sul primo canale della rete ammiraglia.

Ovviamente su X, non sono mancate delle polemiche sugli argomenti trattati dal concorrente: "Ma siamo seri su Rai1?" Un altro ha aggiunto: "Tutto avrei pensato, ma mai di vedere in prima serata su Rai1 un concorrente che annusa i piedi della sua insegnante". Un altro telespettatore si è detto spiazzato: "Ma cosa consente Milly Carlucci? Ballando con le Stelle prima era un programma elegante e chic". Un altro ha detto: "Ok la passione di Rosa Chemical, ma arrivati alla quarta puntata anche basta.

Cambia il disco". Tra i telespettatori c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del concorrente: "Finalmente su Rai1 si parla di feticismo". Tuttavia la maggior parte dei telespettatori non sembrano aver gradito la clip della coppia Chemical-Martinelli: "Il problema è chi l'ha messo nel cast e la ballerina che si presta a queste cose per avere visibilità".

Il commento della giuria

Rosa Chemical e Erika Martinelli hanno portato in scena un jive dark gotico.

La conduttrice Milly Carlucci ha commentato estasiata: "Mai avrei pensato di vedere una cosa del genere a Ballando". Anche il commentatore di bordo campo Matteo Addino si è complimentato con il concorrente.

Carolyn Smith ha detto: "Sono spiazzata per questo jive dark gotico, però, mi è piaciuto".

Ivan Zazzaroni ha commentato: "C'era poco jive. Credo che dovrà abituarmi a vedere ogni ballo interpretato a modo tuo". Fabio Canino ha fatto un plauso per la scelta de brano: "Non pensavo che su Rai1 si potesse parlare di feticismo e ballare sulle note di Marilyn Manson". Selvaggia Lucarelli ha invece ironizzato sul numero di scarpe indossato: "Tutto molto bello e voglio dirti che ho il 36". Guillermo Mariotto ha affermato: "Tutto così bello".