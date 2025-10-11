Beautiful continua a regalare emozioni e colpi di scena anche nella settimana dal 13 al 18 ottobre, in onda su Canale 5 alle 13:45. Luna si trova in una situazione complessa con Zende, mentre Hope è determinata a far terminare la relazione tra suo padre Deacon e la controversa Sheila. Intanto Steffy è preda delle sue ansie riguardanti la sicurezza dei suoi figli: teme che Sheila possa avvicinarsi a loro.

Luna e Zende: una verità difficile da gestire

Le tensioni tra Luna e Zende raggiungono un nuovo livello quando Zende accusa Poppy di essere la causa involontaria della loro complicata situazione.

Luna, confusa e tormentata, si ritrova a dover affrontare le conseguenze di un momento di debolezza dovuto all'assunzione accidentale di psicofarmaci. Nonostante l'amore profondo che prova per R.J., Luna si sente colpevole e confida a Zende la sua intenzione di non rivelare nulla al suo fidanzato per non rovinare il loro futuro insieme. Zende le suggerisce di mantenere il segreto e di non compromettere quello che hanno costruito con R.J.

Hope e Deacon: un ultimatum che mette tutto in discussione

Hope si trova di fronte a una difficile decisione familiare. Determinata a proteggere la sua famiglia, impone al padre Deacon di chiudere la sua relazione con Sheila, considerata una pericolosa presenza nella loro vita.

Deacon, diviso tra l'amore per Sheila e l'affetto per la sua famiglia, è costretto a riflettere seriamente. Sheila prova a convincere Hope di darle una possibilità, ma le sue suppliche non hanno successo. Hope le lancia un ultimatum: se ama davvero Deacon, deve allontanarsi per sempre da Los Angeles.

Steffy e le sue paure: Sheila è una minaccia costante

Steffy attraversa momenti di inquietudine. Nonostante i tentativi di mantenere la sua vita serena, il timore che Sheila possa avvicinarsi ai suoi figli non la lascia tranquilla. Quando Sheila si ritrova casualmente a conversare con Kelly, la figlia di Steffy, la tensione esplode. Steffy corre al ristorante "Il Giardino" per affrontare Sheila e ricordarle che deve stare lontana dalla sua famiglia.

Intanto Liam suggerisce a Steffy di allontanarsi definitivamente da Finn, ma lei non sembra intenzionata a seguire il consiglio.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, andata in onda sabato 11 ottobre, Luna si era trovata a dover affrontare una difficile decisione riguardo al suo rapporto con R.J. Nonostante il desiderio di sincerità, la paura di essere lasciata le aveva impedito di confessare quanto accaduto con Zende. Nel frattempo, Poppy aveva messo in discussione le azioni di Zende, preoccupata che potesse aver approfittato della situazione con sua figlia. Tuttavia, Zende si era dimostrato altrettanto sconvolto e desideroso di mantenere la fiducia di Luna.