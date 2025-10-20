Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 20 al 25 ottobre annunciano che Steffy si trova sola in casa durante una tempesta e comincia a temere che Sheila possa essere nascosta nel giardino. I suoi sospetti si rivelano fondati quando Sheila appare in casa, costringendo Steffy a difendersi con una pugnalata. Nel frattempo Deacon e Liam si confrontano sulle misteriose sparizioni di Sheila e sulla sua potenziale minaccia alla famiglia.

Steffy affronta la minaccia di Sheila e la uccide per autodifesa

La situazione precipita quando Steffy si accorge della presenza di Sheila nelle vicinanze della sua casa.

La donna, in preda al panico, chiama aiuto dopo aver colpito Sheila con un coltello per difendersi. La notizia della morte di Sheila getta Finn nello sconforto, incapace di accettare che la sua madre biologica sia morta per mano della donna che ama. Alla Forrester Creations, intanto, Ridge e Thomas vengono informati della tragica vicenda e si precipitano da Steffy per accertarsi delle sue condizioni. Steffy spiega di aver agito per paura, raccontando come Sheila fosse entrata in casa con intenzioni minacciose.

Liam e Deacon discutono del pericolo di Sheila

Mentre Steffy vive momenti drammatici, Liam e Deacon si ritrovano a discutere al ristorante "Il Giardino". Liam non riesce a fidarsi di Sheila, nonostante Deacon tenti di difenderla, sostenendo un cambiamento nel suo comportamento.

Tuttavia, Liam ricorda i trascorsi violenti di Sheila e accusa Deacon di mettere a rischio il suo rapporto con Hope, dimostrando preoccupazione per la sicurezza di Steffy e dei ragazzi. Deacon, pur ammettendo i suoi sentimenti per Sheila, cerca di rassicurare Liam, ma le sue parole non sembrano convincerlo.

Finn e Steffy affrontano le conseguenze della morte di Sheila

La morte (apparente) di Sheila Carter ha portato un'ondata di tensione tra Finn e Steffy. Sebbene Steffy cerchi di spiegare le sue azioni come un atto di legittima difesa, Finn si trova in conflitto tra il dolore per la perdita della madre e la comprensione per la moglie. Ridge interviene in difesa della figlia, insistendo che il gesto di Steffy era una risposta inevitabile alla continua minaccia rappresentata da Sheila.

Nonostante ciò, Finn non riesce a scrollarsi di dosso il tormento causato dalla coltellata fatale.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, andata in onda sabato 18 ottobre, Steffy aveva chiaramente intimato a Sheila di tenersi lontana dai suoi figli, mentre Sheila cercava di giustificarsi affermando di aver parlato con Kelly solo casualmente. Steffy però esasperata, aveva ribadito con forza che Sheila non avrebbe mai dovuto avvicinarsi alla sua famiglia. Intanto, Liam si era confidato con Bill riguardo alle sue preoccupazioni per la presenza di Sheila, desiderando che Steffy accettasse la madre di Finn nella loro vita familiare, nonostante le tensioni.