Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 13 al 18 ottobre rivelano che Hope incontrerà il padre al ristorante Il Giardino. La giovane Logan intimerà a Deacon di allontanarsi da Sheila oppure dovrà interrompere ogni rapporto con lui.

R.J. preoccupato per il comportamento di Luna

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 18 ottobre prendono il via dal rimprovero che Zende farà a Poppy, incolpandola della situazione incresciosa in cui ha messo lui e la figlia Luna, la quale ha ingerito le sue mentine a base di droghe.

I due però saranno uniti dal pensiero che sarebbe meglio per tutti se la notte passata insieme da Zende e Luna rimanesse un segreto.

Hope incontrerà il padre a Il Giardino e di nuovo lo spingerà a lasciare Sheila, poiché non crede in una sua redenzione. Deacon, a questo punto, intimorito dalla possibilità di perdere di nuovo la figlia e la nipote, comincerà a dubitare del suo futuro con Carter pur nutrendo per lei un forte sentimento. Sheila tenterà di impietosire Hope chiedendole un'altra possibilità sentendosi ormai cambiata, ma Logan non crederà alle sue parole e rilancerà spingendola a lasciare Los Angeles se davvero ama Deacon. Quest'ultimo, in preda alla confusione, deciderà di rimandare l'annuncio del matrimonio con Sheila anche se lei vorrebbe concretizzare la loro unione.

Rendendosi conto del comportamento strano di Luna, R.J. le prometterà di poter superare insieme ogni ostacolo e anche se i due giovani si giureranno amore reciprocamente, Luna continuerà ad essere pervasa dai sensi di colpa. L'arrivo di Zende peggiorerà lo stato d'animo della ragazza, ma quando Luna sarà pronta a rivelare tutta la verità al fidanzato su quello che c'è stato tra lei e Zende, R.J. la interromperà per andare a lavorare non prima di averla rassicurata sui suoi sentimenti.

Hope e Thomas saranno sempre più complici e lo stilista confiderà a Logan di sperare in cuor suo che l'approvazione di Eric per la loro relazione possa convincere anche Brooke, ma Hope sarà dubbiosa. Frattanto ad interrompere i due arriverà R.J.

il quale, dopo aver detto di rivedere in loro lo stesso comportamento che hanno Luna e lui, aggiungerà di essere preoccupato per il distacco di Luna. Hope e Thomas però lo rassicureranno adducendo il distacco allo stress lavorativo e aggiungendo di vederli come una coppia bellissima.

Steffy affronta Sheila

Mentre Zende e Poppy saranno impegnati in una nuova discussione arriverà Luna che vorrà restare da sola con il ragazzo. Zende la rincuorerà affermando che lei non ha colpe per quello che è accaduto tra loro, ma poi le proporrà di lasciare R.J. per stare con lui. Luna ribadirà di amare il suo fidanzato così Zende le consiglierà di mantenere il segreto sulla notte di passione che hanno condiviso.

Deacon, per riappacificarsi con Sheila, la inviterà a sostituire una cameriera al ristorante. Quando Carter accetterà incontrerà per caso Kelly e dopo aver scambiato qualche parola con lei, la ragazzina scatterà un selfie. Steffy vedendo la foto andrà su tutte le furie e affronterà Sheila intimandole di stare lontana dalla sua famiglia e le ricorderà che non potrà avere mai con Finn il rapporto che lei desidera.

Liam incontrerà il padre agli uffici della Forrester e i due parleranno di Steffy. Liam dirà al padre di temere per l'incolumità della donna e dei suoi figli ora che Sheila è libera di agire in maniera indisturbata.

Cambiamenti nella messa in onda di Beautiful

I fan di Beautiful hanno notato che durante la puntata della soap in onda martedì 7 ottobre qualcosa non è andata per il verso giusto.

Infatti, l'episodio è stato tagliato in maniera brusca, senza neanche i titoli di coda quando mancavano ancora 2 minuti di scene che però sono presenti sul sito di Mediaset Infinity. Inoltre altre variazione attendono i telespettatori, visto che da mercoledì 8 ottobre la soap americana verrà trasmessa dalle 13.45 alle 14.00 per poi dare spazio alla striscia quotidiana dal Grande Fratello.