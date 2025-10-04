Negli episodi di Beautiful in onda dal 6 all'11 ottobre, Sheila e Steffy si renderanno protagonisti di una furiosa lite nel corso del quale l'anziana Carter spingerà la figlia di Ridge verso la porta del locale il Giardino e la farà cadere per terra. Deacon e Finnegan interverranno per dividerle.

Sharpe, invece, metterà al primo posto la sua famiglia e lascerà Sheila, mentre Luna si abbandonerà alla passione con RJ.

Luna ribadisce a Zende di amare solo RJ

Zende, dopo aver trascorso la notte d'amore con Luna, si difenderà dalle accuse di avere approfittato del suo stato confusionale.

Sia lo stilista che Poppy concorderanno sul fatto che la ragazza dovrà mantenere il segreto con RJ, ma Nozawa senior sarà comunque dispiaciuta in quanto la figlia ha assunto le sue pastiglie speciali. Successivamente Luna confesserà a Zende di essere stato il suo primo uomo, ma che comunque non vorrà avere alcuna relazione con lui. Più tardi vedrà infatti RJ e si lascerà andare alla passione con lui.

Nel frattempo Hope inviterà espressamente Deacon a lasciare Sheila, poiché è ancora molto pericolosa per la sua famiglia. L'anziana Carter ascolterà le parole della giovane Logan e chiederà un'altra possibilità per dimostrare di essere cambiata. Alla fine Sharpe, seppur addolorato, deciderà di mettere la famiglia davanti a tutto e si separerà da Sheila.

Thomas e Hope sperano che Brooke possa dare il consenso alla loro relazione

Al Giardino la tata Lucy, Hayes e Kelly incontreranno Sheila ed invieranno una foto a Steffy, la quale si recherà nel locale ed intimerà all'anziana Carter di tenersi lontana dalla sua famiglia. Sheila non sopporterà di essere stata trattata in malo modo e spingerà con forza la figlia di Ridge verso la porta, facendola cadere per terra. La giovane si rialzerà e la spintonerà a sua volta. Deacon e Finnegan interverranno prontamente per separarle. Steffy farà presente al marito di volere la morte della rossa, mentre Sharpe consiglierà alla compagna di non andare a casa di Finnegan.

Nel frattempo Thomas presenterà a Hope il nuovo bozzetto creato per la Hope for the Future.

I due stilisti saranno felici di avere ricevuto il benestare alla loro relazione da parte di Eric e spereranno che presto anche Brooke possa dare il suo consenso.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, dopo la festa a casa di Eric Forrester, Luna ha trascorso la notte insieme a Zende. Quest'ultimo ha rassicurato la giovane di non avere approfittato della situazione, ma Nozawa jr è scoppiata a piangere non appena ha ricevuto la chiamata di RJ.

Poppy, invece, ha negato di fronte a Bill che potesse essere lui il padre di Luna, mentre Ridge ha ammesso di avere avuto delle perplessità sulla relazione tra Eric e Donna.