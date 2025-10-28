Le anticipazioni delle puntate di Beautiful, che andranno in onda dal 3 all'8 novembre, rivelano che il tentativo di Hope di spingere Steffy a non allontanarsi dal marito verrà preso male dalla signora Forrester che accuserà la sua interlocutrice di intromettersi nel suo matrimonio.

Liam dalla parte di Steffy

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a sabato 8 novembre prendono il via da un intenso dialogo tra Li e Finn. Quest'ultimo assicurerà alla dottoressa di vederla come sua madre ma ammetterà anche di sentire un legame con Shaila, la cui morte è avvenuta proprio per mano della moglie Steffy.

Li esorterà il figlio a non permettere che la morte della Carter rovini il suo matrimonio. Finn però avrà difficoltà a superare il momento di crisi che sta vivendo.

Anche Steffy sarà tormentata al pensiero di aver tolto la vita ad una persona, ma a consolarla ci sarà Liam il quale le ricorderà che ha agito solo per difendersi. Steffy comunque difenderà il marito sostenendo che ha solo bisogno di tempo per elaborare la situazione anche quando Liam sosterrà che Finn dovrebbe stare al suo fianco per sostenerla.

Anche Hope si recherà da Steffy nel tentativo di farle sentire al sua vicinanza. Ma quando la spingerà a non permettere che il trauma rovini il suo rapporto con Finn, Steffy reagirà malissimo e le urlerà contro di volersi solo intromettere senza nessun diritto nel suo matrimonio.

Al contempo, anche Finn accuserà Liam, giunto da lui per perorare la causa di Steffy, di intromettersi in circostanze che non lo riguardano.

Luna devastata dai sensi di colpa

Luna continuerà ad essere tormentata dal rimorso di aver passato la notte con Zende dopo aver assunto le sostanze allucinogene della madre. Quando deciderà di confessare tutto ad R.J., Poppy la spingerà a mantenere il segreto per non rovinare la relazione con il giovane Forrester.

Notando il turbamento di Luna, R.J. proporrà alla fidanzata di passare una serata insieme a casa sua. Rimasti in ufficio da soli, Poppy e Zende si confronteranno sulla situazione e Zende ammetterà di essere felice di essere stato con Luna anche se non voleva che il loro avvicinamento avvenisse in circostanze tanto insolite.

Infine, Zende ammetterà di essere pronto a prendere il posto del cugino accanto a Luna se i due si lasciassero.

La morte di Sheila

La morte di Sheila per mano di Steffy sta mettendo a dura prova il matrimonio tra la Forrester e Finn. Ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Ben presto si scoprirà che la madre biologica di Finn è ancora viva. A morire è stata infatti Sugar, una vecchia amica di Sheila diventata una sosia. Verrà a galla che Sugar ha rapito Sheila per recarsi da Steffy ed ucciderla per poi far ricadere le sue colpe su Sheila, avendo in mente una vendetta contro di lei. Ma i suoi piani andranno male visto che a perdere la vita sarà Sugar stessa.