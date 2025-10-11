Negli episodi di Beautiful in onda dal 13 al 18 ottobre, Luna dirà chiaramente a Zende di non essere interessata a lui e vorrà raccontare a RJ di averlo tradito. Nel mentre, proprio RJ dirà a Hope e Thomas di avere notato un certo distacco in Luna.

Steffy, invece, intimerà a Sheila di non avvicinarsi alla sua famiglia e che non avrà mai alcun rapporto con Finnegan, mentre Hope chiederà a Deacon di lasciare l'anziana Carter.

Zende accusa Poppy di essere la causa dei problemi di Luna

RJ vedrà Luna assumere uno strano comportamento e la inviterà a spiegargli cosa le è successo.

La ragazza inizialmente deciderà di mantenere il riserbo, ma poi cambierà idea. Nel momento in cui sarà in procinto di confessare il tradimento, lo stilista la saluterà in quanto dovrà tornare al lavoro.

Nel frattempo Zende rimprovererà a Poppy di essere la responsabile principale dei problemi della figlia, ma proprio in quel momento arriverà Luna che chiederà alla madre di lasciarla sola con l'uomo. Nozawa junior gli farà presente di non voler lasciare RJ e che nessuna parola di conforto la farà stare meglio. Il giovane Forrester sarà deluso da lei e le suggerirà di non raccontare nulla al suo amato.

In tutto questo, Hope non vorrà concedere una seconda possibilità a Sheila e la inviterà a lasciare la città se è realmente innamorata di Deacon.

L'anziana Carter non vorrà perdere Sharpe e lo esorterà a parlare del loro matrimonio, ma l'uomo sarà preoccupato all'idea di perdere la sua famiglia.

Liam dice a Bill di essere preoccupato per Steffy

Hope e Thomas si scambieranno effusioni in ufficio e spereranno che presto Brooke possa essere d'accordo sulla loro unione. Poco dopo arriverà RJ alla Forrester Creations e paragonerà la loro storia alla sua con Luna, anche se non mancherà di evidenziare che ultimamente ha notato un certo distacco della sua fidanzata. Sia Thomas che Hope lo rassicureranno.

Nel frattempo Liam manifesterà a Bill tutta la sua preoccupazione in merito a Steffy e temerà che Sheila possa minacciare la sua vita e quella dei figli.

In tutto questo, l'anziana Carter si troverà al Giardino e vedrà per caso la piccola Kelly, la quale invierà a Steffy un selfie. La figlia di Ridge si recherà subito nel locale ed intimerà alla rivale di tenersi distante dai suoi familiari, ribadendole che con Finnegan non avrà mai il rapporto che da tempo ha richiesto.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Luna ha confessato a Zende di essere stato il suo primo uomo, ma che comunque non ha intenzione di avere una relazione con lui. Inoltre Poppy ha evidenziato tutto il suo dispiacere, in quanto a causa delle sue pillole speciali la figlia ha perso la lucidità mentale e ha finito per tradire RJ.

Thomas, invece, ha presentato ad Hope alcuni bozzetti per la linea Hope For the Future ed entrambi si sono mostrati contenti di avere avuto da Eric il benestare per la loro relazione.