Le anticipazioni di Beautiful, inerenti alle puntate che andranno in onda dal 27 ottobre all'1 novembre, si soffermano su Finn. Il medico dovrà fare i conti con una verità inaspettata: scoprirà infatti che a causare la morte della madre biologica è stata proprio sua moglie Steffy.

I sentimenti contrastanti di Finn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 27 ottobre a sabato 1 novembre, prendono il via dallo stato d'animo di Steffy che in una notte di tempesta ritrovandosi di fronte Sheila l'ha colpita per legittima difesa provocando la sua morte.

Finn sarà in crisi: da un lato dovrà rassegnarsi all'idea di aver perso sua madre biologica, dall'altro dovrà fare i conti con il fatto che a causarne la morte è stata proprio sua moglie Steffy. Per il medico sarà un trauma difficile da superare.

Alla Forrester, la morte di Sheila sarà l'argomento principale. Ridge, Brooke, Hope, Carter e Thomas saranno tutti d'accordo: Steffy ha agito solo per difendersi. Intanto, il tenente Baker interrogherà la donna sull'accaduto, quest'ultima dovrà ripercorrere ogni istante di quella drammatica notte. Successivamente, Ridge si recherà a casa della figlia per offrirle il suo supporto.

I Forrester preoccupati per Steffy

Anche R.J. e Zende verranno informati degli eventi ed entrambi concorderanno di quanto sarà traumatico per Steffy superare il fatto di aver tolto la vita a qualcuno pur trattandosi di una donna pericolosa.

Al contempo, Hope raggiungerà Finn, il medico sarà in preda allo sconforto più totale. La giovane Logan le consiglierà di stare al fianco di sua moglie, profondamente scossa per la vicenda che l'ha vista protagonista.

Steffy osserverà incredula una squadra specializzata togliere le macchie di sangue dalla casa sulla scogliera. Nel mentre, Li raggiungerà Finn in ospedale per confortarlo, in tale occasione gli ricorderà tutte le cattiverie fatte da Sheila nel corso della sua esistenza. Donna ed Eric, seppure sollevati per la morte di Sheila, non potranno non preoccuparsi per le ripercussioni che l'evento avrà sulla psiche di Steffy.

Il pathos dell'autodifesa di Steffy

La puntata in cui Steffy ha dovuto colpire Sheila per autodifesa è stata ricca di pathos.

L'episodio dello sceneggiato, andato in onda su Canale 5 lunedì 20 ottobre, è stato seguito da 2.051.000 telespettatori, registrando uno share pari al 17.1%. Ogni singola puntata di Beautiful potrà essere riapprezzata in replica su Mediaset Infinity.