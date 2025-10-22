Le trame delle puntate spagnole di Beautiful in programma da lunedì 27 ottobre a sabato 1 novembre su Canale 5 raccontano che Steffy accoltellerà Sheila, temendo che potesse farle del male durante uno scontro alla casa sulla scogliera. La tragedia sconvolgerà profondamente Finn, che piangerà la perdita della madre biologica.

Steffy accoltella Sheila uccidendola

Steffy accoltellerà Sheila quando si introdurrà nel suo appartamento nel cuore della notte. La donna porrà fine alla vita della suocera, convinta che volesse farle nuovamente del male.

La notizia verrà presa male da Finn, il quale farà fatica ad accettare che Sheila sia morta per mano di sua moglie.

Allo stesso tempo, il dottore sarà conscio che la sua vera madre rappresentava una minaccia per i suoi familiari.

Anche alla casa di moda, Ridge, Brooke, Carter, Thomas e Hope faranno alcuni commenti sulla tragedia. Tutti giustificheranno l'azione di Steffy, dicendo che ha ucciso Sheila per legittima difesa. Nel frattempo, il vicecapo Baker farà alcune domande alla moglie di Finn, la quale racconterà i drammatici momenti che l'hanno portata ad accoltellare sua suocera nella sua abitazione.

Li incoraggia suo figlio adottivo Finn a stare al fianco della moglie

Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Ridge cercherà di stare vicino a Steffy, ricordandole che anche Finn deve fare lo stesso poiché suo marito.

Lo stilista ricorderà che Sheila aveva più volte attentato alla loro vita e minato la tranquillità di tutti.

Nel frattempo, Steffy apparirà provata quando guarderà un team forense pulire le macchie di sangue lasciate da Sheila nella sua dimora. Li, invece, si recherà da Finn, al quale dirà di essere convinta che adesso la loro famiglia sarà al sicuro. La dottoressa incoraggerà suo figlio adottivo a stare al fianco di Steffy e al piccolo Hayes, che non ha assistito a nulla.

Sheila si è recata a casa di Steffy

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Sheila si è appostata vicino a casa di Steffy. Deacon ha iniziato a domandarsi per quale motivo la donna sparisca ogni tanto dalla circolazione.

Liam, intanto, ha ordinato la cena d'asporto, non avendo intenzione di mangiare con Sheila. L'uomo si è fermato a parlare con Deacon quando ha capito che la Sheila non era presente ad Il Giardino.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), invece, ha chiamato aiuto, temendo la presenza di un intruso nella sua abitazione. Sheila ha continuato a spiare le mosse della nuora, che è arrivata a prendere un coltello per difendersi. Allo stesso tempo, Finn ha espresso con Hope la sua preoccupazione per Steffy rimasta a casa da sola per un blackout elettrico sopraggiunto durante una tempesta.