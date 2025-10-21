Belen Rodriguez torna al centro del gossip: dopo aver dichiarato di essere single e in attesa di un uomo “serio” che non entri in competizione con lei, sono emerse nuove immagini che potrebbero segnare l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale. Il settimanale Chi l’ha fotografata in compagnia di Kemal Alagol, un chirurgo attivo tra Milano e Roma, che appare accanto a lei in un atteggiamento affettuoso: cena, accompagnamento in stazione e un bacio fotografato. Nessuna conferma ufficiale: ma la showgirl sembrerebbe pronta a voltare pagina.

Belen Rodriguez con il chirurgo turco

La revoca dello status di single pare essere solo una formalità, visto lo svolgimento degli eventi. Nonostante le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez – “gli uomini hanno paura di me” – le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano un contesto ben diverso: la showgirl argentina è stata immortalata mentre cenava con Kemal Alagol, poi veniva aiutata con la valigia, infine uscivano insieme da un hotel. Un momento che appare curato nei dettagli e, soprattutto, che si conclude con un bacio fotografato.

Alagol, classe 1990, è nato in Turchia, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Vita‑Salute San Raffaele di Milano, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano dal 2020.

Le immagini parlano da sole: frequentazione, atteggiamenti premurosi, affiatamento. Al momento non ci sono comunicati ufficiali da parte dei diretti interessati, ma il quadro – almeno mediatico – suggerisce un’apertura sentimentale che appare diversa rispetto alle frequentazioni passate della conduttrice.

Le dichiarazioni recenti di Belen Rodriguez

Già nel recente passato Belen Rodriguez si era espressa in modo chiaro sulla sua condizione sentimentale, sostenendo che per lei fosse difficile trovare un partner disposto a non sentirsi in competizione con il suo personaggio pubblico. “Vorrei incontrare un uomo serio, che non entri in competizione con me”, ha affermato. Eppure, le foto attuali sembrano raccontare un racconto differente: l’uomo al suo fianco non è una celebrità dello spettacolo, ma un professionista appartenente a mondi discreti e al contempo prestigiosi.

Alagol è descritto come un gentleman che frequenta salotti importanti a Milano e Roma, e che avrebbe già destato l’attenzione dei gossip.

Resta da capire se si possa trattare di un flirt passeggero o dell’inizio di una relazione più stabile. Al momento rimane tutto nel campo dell’indiscrezione: la showgirl non ha né confermato né smentito la relazione con Kemal Alagol e anche il chirurgo mantiene profilo basso. Il contesto delle immagini – cena e bacio – resta comunque forte.