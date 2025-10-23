Belen Rodriguez mette fine alle voci che la volevano coinvolta in una nuova relazione sentimentale. Dopo le indiscrezioni su presunti flirt, l’argentina ha scelto di chiarire la sua situazione attraverso il proprio account ufficiale Instagram, rispondendo ad un utente e ironizzando sulla lunga lista di presunti partner: "Na no! Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta". La conduttrice e showgirl, sempre pronta a rispondere ai fan, ha così ribadito di essere concentrata sul lavoro e sulla vita personale, lasciando alle spalle i gossip estivi.

La replica è giunta sotto al video di Rodriguez impegnata in una danza con Yuri Orlando, il ballerino che l'ha affiancata nel corso della puntata in cui è apparsa a Ballando con le Stelle.

L’estate dei presunti flirt per Belen Rodriguez

Nel corso degli ultimi mesi, Belen Rodriguez è stata protagonista di numerosi gossip. Dopo la fine della storia con Angelo Edoardo Galvano, all'argentina sono stati attribuiti diversi flirt. Tra questi, il giovane cantautore Olly, vincitore dell'ultima edizione di Sanremo, Nicolò De Tomassi, proprietario di un circolo di Padel a Roma, e l’architetto milanese Stefano Belingardi Clusoni. Tutti episodi che, secondo la showgirl, non hanno avuto continuità e che hanno alimentato soltanto la curiosità dei media e dei fan.

L’ultimo presunto flirt con il chirurgo Kemal Alagol, noto per operare tra Roma e Milano, è stato smentito dalla diretta interessata con il suo tono ironico e schietto, ribadendo di essere effettivamente single. L'uomo si distingue per discrezione e fascino, elementi che sembrerebbero aver creato una sintonia immediata con la showgirl che pare aver deciso di allontanarsi un po’ dai riflettori. I due si sarebbero incontrati per la prima volta durante una cena tra amici e poi si sarebbero rivisti più volte, nonostante lei abiti a Milano e lui nella Capitale.

Single ma concentrata sul lavoro

Dopo aver chiarito la sua situazione sentimentale, Belen Rodriguez ha mostrato di voler concentrare tutte le sue energie sulla carriera.

Attualmente, conduce su Radio 2 lo show Matti da legare insieme a Barty Colucci, in onda dal lunedì al venerdì, dimostrando grande affiatamento con il pubblico radiofonico. In più, la showgirl tornerà in televisione come ospite nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, un progetto che la vedrà seduta sullo sgabello degli intervistati, pronto a metterla di fronte a domande dirette e approfondite. Un impegno che conferma come Belen voglia dare priorità alla propria crescita professionale, lasciando spazio ai sentimenti solo quando sarà il momento giusto.