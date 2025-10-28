In occasione del debutto della nuova stagione di Belve su Rai 2, martedì 28 ottobre, Belen Rodriguez è stata protagonista di un’intervista a viso aperto con la conduttrice Francesca Fagnani. Una chiacchierata tra confessioni forti e ironia: dalla dipendenza dalle benzodiazepine al passato tormentato, dal carattere fumantino al bacio del cactus, dalle esperienze con donne alla definizione del “mangiare manzo”. Un racconto senza filtri, tra autoironia e verità inaspettate.

Un carattere “sudamericano” senza filtri

Durante l’intervista, Belen Rodriguez non ha evitato di descriversi con sincerità: "Sono aggressiva, manesca.

Quando mi parte ‘la sudamericana’… i miei fidanzati li ho menati tutti. Chi ho picchiato di più? De Martino è quello che ne ha prese di più". Un’affermazione ironica, ma che mette in luce un lato del suo carattere spesso nascosto dietro la immagine glamour. La showgirl argentina ha raccontato anche il lancio di un cactus: "A uno gli ho lanciato un cactus! Qualche graffio… In Argentina le cose si risolvono così!". Accanto all’ironia, una riflessione più profonda sul rapporto col passato sentimentale, dove la mancanza di stima diventa la causa della fine: "Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge… Ho perso stima, ma non c’è rabbia".

Belen Rodriguez: 'Sono finita in clinica per curarmi'

Belen ha toccato anche temi più delicati: il periodo buio caratterizzato dalla depressione: "Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi". E sui farmaci: "Il mio problema erano le benzodiazepine", aggiungendo che è la stessa cosa di disintossicarsi, ad esempio, dall’eroina. In questo contesto ha parlato del suo amore più grande: "L’amore più importante della mia vita è stato Marco Borriello". Riguardo all'ex calciatore di Roma e Milan, la conduttrice ha ammesso che si sono amati in egual maniera. Quanto all’identità e alle relazioni, ha detto: "Ho avuto esperienze con donne. Sì, ma mi piace il manzo".

Sulla sua attuale situazione sentimentale risponde schiettamente di essere single, aggiungendo che l'ultima volta che è stata in intimità con qualcuno è stato ad agosto.

'Quando finisce la bellezza, finito il lavoro'

Sul fronte professionale, Belen non ha nascosto la sua delusione di non essere stata ascoltata: "Nella mia vita professionale ho avuto tutto quello che meritavo? Forse avrei meritato qualcosa in più… che mi facessero parlare". In un mondo dove la bellezza scade col tempo, l’autoespressione diventa la vera sfida: "Quando finisce la bellezza, finito il lavoro". La partecipazione a Belve ha segnato un punto di svolta, un’occasione per raccontarsi davvero, senza filtri e con la consapevolezza di aver attraversato momenti ondivaghi, ma di voler sempre tornare protagonista di se stessa.