"La violenza non è mai tollerabile", questo uno dei commenti indirizzati a Belen Rodriguez dopo le dichiarazioni rilasciate a Belve. Tutto è iniziato dalla showgirl argentina che parlando del matrimonio con Stefano De Martino ha affermato: "Sono manesca, lui ne ha prese più di tutti". Alcuni utenti del web hanno criticato anche la conduttrice Francesca Fagnani perché anziché condannare il gesto, è scoppiata a ridere.

Le dichiarazioni di Belen a Belve

Ieri 28 ottobre, su Rai2 è iniziata una nuova stagione di Belve e tra gli ospiti c'è stata anche Belen Rodriguez.

Durante l'intervista la conduttrice Fagnani ha chiesto: "Il suo difetto più sgradevole?". Anziché glissare la showgirl ha risposto: "Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte 'la sudamericana'... I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus". A quel punto la conduttrice ha chiesto: "Ma nessuno si è fatto male?" e la 41enne ha replicato con tono scherzoso: "Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così".

Scoppia la polemica per le affermazioni della showgirl

Le dichiarazioni di Belen hanno fatto rumore sul web, tanto che è scoppiata una polemica.

Un telespettatore ha affermato: "La violenza non è mai tollerabile, né che si tratti di un uomo né che si tratti di una donna".

A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Se al posto di Belen ci fosse stato De Martino a dire che ha menato tutte le sue ex, non oso immaginare il caos. Perché su una donna che picchia un uomo si ride?". Tra gli utenti c'è chi ha criticato la reazione della conduttrice: "Ma Francesca Fagnani che ride alle parole di Belen, ne vogliamo parlare?". Addirittura c'è chi ha detto: "Io sono sudamericana come Belen, ma a me non hanno insegnato che le cose si risolvono con la violenza. Forse a casa sua". Infine c'è anche chi ha affermato: "Bella l'intervista di Belen, l'ho trovata vera ma non ho gradito la parte su De Martino in cui ha detto di averlo picchiato".

La verità sulla lite con Cecilia Rodriguez

Intanto tra le varie domande alla quale ha risposto, Belen Rodriguez ha fatto chiarezza anche sulla lite avuta con la sorella Cecilia: "Non posso dire cos'ho fatto, ma è successa una cosa grave". Oggi, le due sorelle hanno fatto pace ma la showgirl non ha nascosto che i primi tempi la sorella minore non le ha parlato per diversi mesi: "Non voglio giustificarmi ma lei aveva anche gli ormoni sballati per via della gravidanza". Prima di passare ad un'altra domanda, Belen ha precisato che Cecilia ha fatto bene ad avercela con lei perché in quel caso aveva commesso un'errore: "Le chiedevo di affrontare la cosa con me, ma lei non voleva".