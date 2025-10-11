Cambio palinsesto tv nella settimana che va dal 13 al 20 ottobre 2025 con una serie di novità che riguarderanno sia il prime time che il daytime pomeridiano di Canale 5.

L'appuntamento con la soap opera Tradimento avrà una durata leggermente inferiore rispetto al solito mentre la soap La notte nel cuore si sposterà e andrà in onda non più di giovedì sera bensì nel prime time del martedì, prendendo il posto di Buongiorno mamma 3 con Raoul Bova, definitivamente chiusa.

Tradimento dura di meno: cambio palinsesto 13-20 ottobre 2025

Le novità della programmazione di Canale 5 riguarderanno l'appuntamento con Tradimento, la fortunata soap opera del prime time che si avvia ormai verso le fasi conclusive della seconda e ultima stagione.

Il prossimo appuntamento di venerdì 17 ottobre risulta in palinsesto nello slot orario che va dalle 21:30 alle 23:55 circa e non fino alle 00:15 così come è accaduto in queste settimane.

Come riportato dalla Guida tv Mediaset, quindi, la serie turca incentrata sulle vicende di Guzide e Oylum avrà una durata leggermente inferiore nella fascia serale, lasciando spazio anticipatamente all'appuntamento notturno con il Tg5.

La notte nel cuore si sposta in prima serata

Il cambio palinsesto del prime time riguarderà anche l'appuntamento con La notte nel cuore, l'altra soap turca che Mediaset sta continuando a trasmettere con una doppia puntata su Canale 5.

La prima puntata settimanale, a partire dalla prossima volta, non andrà più in onda di giovedì sera bensì sarà trasmessa di martedì prendendo il posto di Buongiorno mamma 3.

Variazioni di palinsesto si registrano anche per la puntata speciale della soap La forza di una donna nel sabato pomeriggio di Canale 5 del prossimo 18 ottobre.

Il nuovo appuntamento della serie incentrata sulle vicende di Bahar sarà trasmessa nello slot orario che va dalle 14:05 alle 16:30 circa, per poi lasciare spazio all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

La soap Tradimento perde la sfida ascolti del venerdì sera contro Tale e Quale Show

Nelle ultime settimane, a subire una lieve flessione dal punto di vista Auditel sono stati gli appuntamenti con Tradimento nel prime time del venerdì, i quali hanno sofferto maggiormente la concorrenza Rai rappresentata da Tale e Quale Show.

Anche il verdetto Auditel del 10 ottobre vede trionfare lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti con una media di circa 3,1 milioni di spettatori pari al 20,50% di share e picchi del 25% durante la messa in onda.

La soap opera turca di Canale 5, invece, si è fermata a una soglia di 2 milioni di appassionati pari a uno share del 15,50%.