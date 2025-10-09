Cambio palinsesto sulle reti Mediaset dal 13 al 19 ottobre 2025 con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata soap opera turca che sta registrando ascolti sempre più soddisfacenti nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Novità anche per la messa in onda di Io Canto Family: il talent show condotto da Michelle Hunziker si sposterà dal mercoledì al giovedì sera, per lasciare spazio al debutto di This is me, che segnerà il ritorno di Silvia Toffanin in prime time.

La forza di una donna allunga: cambio palinsesto tv dal 13 al 19 ottobre

La programmazione della rete ammiraglia, nella settimana dal 13 al 19 ottobre, prevede la messa in onda di una puntata più lunga della soap La forza di una donna, la quale sarà trasmessa dalle 14:15 alle 16:30 circa.

Rispetto alle puntate precedenti, quindi, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp conquisterà all'incirca 25 minuti in più di messa in onda, togliendo spazio all'appuntamento con Beautiful che, nelle ultime settimane, sta subendo una forte crisi dal punto di vista degli ascolti Auditel.

Nel daytime feriale, invece, i fan della soap turca dovranno accontentarsi della messa in onda di episodi di brevissima durata, che saranno trasmessi dalle ore 16:05 alle 16:25, nella fascia oraria cuscinetto tra l'appuntamento con Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 25.

Silvia Toffanin torna in prime time su Canale 5

Il cambio programmazione tv riguarderà anche l'appuntamento con Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker che quest'anno non sta brillando dal punto di vista Auditel, fermandosi a una media di soli 2 milioni di spettatori pari al 15% di share.

Dalla prossima settimana, il talent show si sposterà al giovedì sera lasciando così la serata del mercoledì.

Il motivo di questa variazione di palinsesto è dovuta alla messa in onda di This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin in prime time, che debutterà mercoledì 15 ottobre e andrà avanti per tre puntate su Canale 5.

Al lunedì sera, invece, confermato l'appuntamento settimanale con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura.

Il successo Auditel di Silvia Toffanin con Verissimo

La nuova stagione tv è iniziata positivamente per Silvia Toffanin che, nel fine settimana, si conferma leader indiscussa degli ascolti pomeridiani con il suo Verissimo.

Il talk show viaggia su una media di oltre 1,7 milioni di spettatori a puntata pari a uno share compreso tra il 19 e il 21%, con picchi del 24% durante la messa in onda.

Dati che permettono a Silvia Toffanin di superare ampiamente la concorrenza Rai, ferma al 10% al sabato pomeriggio e al 14-15% di domenica.