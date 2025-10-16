Cambio palinsesto su Rai 1 nel daytime pomeridiano di venerdì 17 ottobre 2025. Le variazioni saranno dovute alla messa in onda dello speciale del Tg1 dedicato ai funerali di Stato dei tre Carabinieri morti a Castel D'Azzano.
Di conseguenza, l'appuntamento con i talk show condotti da Alberto Matano e Caterina Balivo verranno ridotti nella fascia pomeridiana mentre Il Paradiso delle signore 10 andrà regolarmente in onda in prima visione assoluta, seppur anticipando di un'ora rispetto all'orario di partenza standard.
La Rai cambia il palinsesto di venerdì 17 ottobre: Il Paradiso delle signore inizia prima
Nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre la Rai trasmetterà in diretta i funerali di Stato dalla Basilica di Santa Giustina a Padova dei tre Carabinieri che hanno perso la vita nell'esplosione a Castel D'Azzano.
La cerimonia religiosa comincerà intorno alle 15:45 e occuperà il palinsesto della rete ammiraglia per circa due ore, andando avanti fino alle 17:45 circa.
I programmi del pomeriggio di Rai 1, quindi, subiranno delle modifiche nella fascia del daytime: l'appuntamento con La volta buona condotto da Caterina Balivo non durerà due ore come di consueto, bensì verrà ridotto per lasciare spazio alla soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.
Alberto Matano e Caterina Balivo ridotti nel palinsesto di venerdì 17 ottobre
La volta buona sarà trasmessa dalle 14:05 alle 15:00 circa, dopodiché ci sarà Il Paradiso delle signore, trasmesso in via del tutto eccezionale in anticipo di un'ora rispetto al solito.
La soap opera andrà avanti fino alle 15:45 circa, dopo lascerà spazio allo speciale del Tg1 dedicato ai funerali di Stato.
A subire delle variazioni sarà anche l'appuntamento con Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano prenderà la linea alle 17:45, al termine del telegiornale e andrà avanti fino alle 18:40, per poi lasciare spazio a Reazione a catena.
Crescono gli ascolti de Il Paradiso delle signore nel daytime di Rai 1
L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo un inizio stagione difficile e complicato dal punto di vista Auditel, sta cominciando a crescere negli ascolti.
La soap, nel corso degli ultimi giorni, ha registrato una media di circa 1,4 milioni di spettatori fissi al giorno pari a uno share che ha raggiunto la soglia del 18%.
Numeri positivi, seppur distanti da quelli ottenuti da La forza di una donna, la soap opera turca campione di ascolti di questa estate, che continua a viaggiare su una media di oltre 2 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 24 e il 26% nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset.