Cambio di palinsesto nella mattina di Rete 4 a partire da lunedì 6 ottobre 2025. Le novità riguarderanno gli appuntamenti con le soap che accompagnano il pubblico del daytime, poiché ci sarà spazio per il ritorno di Terra Amara.

La soap turca tornerà a occupare la fascia mattutina prendendo il posto della serie Cherry Season, definitivamente cancellata dopo i bassi ascolti.

Confermati, invece, gli appuntamenti con le repliche de La Promessa e con Tempesta d’amore, che continuerà a essere trasmessa in prima visione.

Sospesa Cherry Season in daytime: cambio palinsesto tv dal 6 ottobre 2025

La mattina di Rete 4, anche in questa stagione autunnale, continuerà a fare affidamento sulla messa in onda delle soap.

Dal 6 ottobre, però, ci saranno delle nuove variazioni dovute alla scelta di cancellare la messa in onda di Cherry Season dalla fascia mattutina, dopo gli ascolti decisamente deludenti registrati nel corso di questi giorni, con una media che ha fatto fatica a raggiungere la soglia del 2%.

La soap non si è rivelata adatta al target abituale di Rete 4, motivo per il quale dal prossimo lunedì subito dopo la replica de La Promessa, prevista alle 7 del mattino, ci sarà spazio per il ritorno di Terra Amara.

Il ritorno di Terra Amara nel daytime mattutino di Rete 4 dal 6 ottobre

La soap opera dei record ambientata a Cukurova sarà nuovamente riproposta a partire dal primo episodio della prima stagione e terrà compagnia al pubblico di Rete 4 dalle 7:55 alle 8:45.

Per il momento verrà trasmesso un singolo episodio al giorno, dato che alle 8:45 andrà in onda un doppio episodio di My Home my destiny, che si avvia però verso il gran finale della seconda e ultima stagione.

Alle 10:45 la linea passerà ai nuovi episodi di Tempesta d'amore: la soap tedesca proseguirà la sua regolare messa in onda in prima visione assoluta fino alle 11:50, dopodiché la linea passerà all'edizione di mezzogiorno del Tg4.

Il grande successo Auditel della soap opera Terra Amara anche in replica

Nella passata stagione tv, le repliche di Terra amara si erano rivelate campioni di ascolti anche nella fascia mattutina di Rete 4, registrando ascolti che avevano superato i dati dei talk show politici trasmessi su Rai 3 e La7.

La serie turca era riuscita a catalizzare l'attenzione di circa 300.000 spettatori al giorno, registrando una media del 6-7% di share con picchi superiori all'8%, grazie alla messa in onda di un doppio episodio giornaliero.

Visto il grande affetto del pubblico italiano verso questo prodotto, non si esclude che possa bissare nuovamente il successo.