Cambio programmazione tv nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore, la fortunata serie turca che tutte le settimane continua ad appassionare una fetta crescente di telespettatori.
I nuovi episodi saranno definitivamente cancellati dal prime time del giovedì sera per essere trasferiti nel martedì di Canale 5.
Sempre in prime time si assisterà allo stop di Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker, che giungerà al termine giovedì 23 ottobre.
La soap La notte nel cuore lascia il giovedì: cambio programmazione Mediaset 20-26 ottobre
Le nuove puntate de La notte nel cuore, anche nella settimana dal 20 al 26 ottobre, non troveranno spazio nel prime time del giovedì sera.
La soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay lascerà spazio alla finalissima di Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker.
I nuovi episodi della soap turca saranno trasmessi nel prime time di martedì 21 ottobre, dalle 21:45 a 00:10 circa, subito dopo La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti.
Stop per Io Canto Family in prime time
Il secondo appuntamento settimanale con La notte nel cuore, invece, resta confermato di domenica sera su Canale 5.
Per Io Canto, invece, dopo la messa in onda della finalissima bisognerà capire quale sarà il destino del talent show condotto da Michelle Hunziker dopo gli ascolti decisamente al ribasso registrati nel corso di queste settimane, con una media che a malapena ha raggiunto i 2 milioni di spettatori.
Non si esclude, quindi, che i vertici del Biscione possano decidere di mettere in stand-by la trasmissione per un po' di tempo, e puntare su nuovi programmi in grado di attirare l'attenzione del pubblico.
Nel preserale, invece, proseguirà l'appuntamento con Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis che, dal prossimo 20 ottobre, si ritroverà a dover sfidare le puntate inedite della nuova edizione de L'Eredità condotto da Marco Liorni su Rai 1.
L'appuntamento con La notte nel cuore si difende negli ascolti tv
In attesa di queste variazioni di palinsesto, Mediaset anche la scorsa domenica si è difesa egregiamente in prime time proprio grazie a la notte nel cuore.
La soap, trasmessa eccezionalmente con un singolo episodio in onda dalle 21:55 alle 23:15 circa, ha ottenuto una media di circa 2,6 milioni di spettatori sfiorando il 15% di share contro i 3 milioni ottenuti dalla puntata finale della fiction Balene con protagonista Veronica Pivetti, che su Rai 1 ha raggiunto la soglia del 20% di share, con un picco del 25% nei minuti conclusivi della prima stagione.