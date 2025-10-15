Cambio di programmazione sulle reti Mediaset nella settimana dal 20 al 26 ottobre. Per la soap La notte nel cuore è previsto un nuovo raddoppio nella fascia di prime time di Canale 5, complici gli ottimi ascolti registrati anche martedì sera.

Il Grande Fratello, invece, nonostante il calo di ascolti della scorsa puntata, non subirà alcun allungamento di durata: il reality terminerà come di consueto intorno alle 00:35.

La notte nel cuore raddoppia ancora: cambio programmazione tv 20-26 ottobre 2025

L'appuntamento con La notte nel cuore continua a registrare ottimi ascolti nella fascia serale di Canale 5.

La media Auditel si aggira intorno ai 2,3 milioni di spettatori a settimana e, anche in concomitanza con la partita Italia–Israele, seguita da oltre 7,5 milioni di spettatori, la serie turca ha mantenuto intatta la sua media di appassionati.

Numeri che spingono i vertici Mediaset a confermare il raddoppio serale della soap in prime time: martedì 21 ottobre andrà in onda la prima puntata della settimana, mentre domenica 26 ottobre sarà trasmesso il secondo appuntamento settimanale.

Grande Fratello non allunga nel lunedì sera di Canale 5

Situazione diversa per il Grande Fratello. Anche settimana prossima non avrà dei raddoppi in prime time, contrariamente a quanto era previsto in un primo momento.

Il programma di Canale 5, condotto quest'anno da Simona Ventura, non subirà neppure un allungamento nella fascia serale.

Per il momento, malgrado gli ascolti non esaltanti, si è scelto di non farlo durare oltre le 00:30, pur di gonfiare lo share.

Il venerdì sera, invece, è confermato l’appuntamento con la soap Tradimento, che si avvia ormai verso le puntate conclusive della seconda e ultima stagione.

Mediaset valuterebbe una chiusura anticipata per il Grande Fratello

Intanto, alla luce degli ascolti decisamente poco entusiasmanti registrati dal Grande Fratello in queste settimane, si starebbe valutando la possibilità di una chiusura anticipata del reality show.

Al momento, il reality show condotto da Simona Ventura non sta soddisfacendo le aspettative dal punto di vista Auditel e il crollo sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori, registrato lunedì scorso, ne sarebbe la prova.

Non è escluso che possa chiudere i battenti tra fine novembre e inizio dicembre per poi lasciare spazio alla nuova edizione del GF Vip, che nel 2026 dovrebbe essere condotta da Alfonso Signorini.