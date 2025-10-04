Nuovo cambio programmazione in casa Mediaset dal 6 al 12 ottobre 2025 nella fascia di prime time. La soap opera La notte nel cuore subirà delle nuove variazioni dovute alla scelta di puntare ancora una volta su un raddoppio nella fascia serale di Canale 5.

Complici gli ottimi ascolti registrati in queste settimane, la serie andrà in onda nuovamente di giovedì e domenica, con puntate speciali previste dalle 21:35 alle 24:10 circa.

La notte nel cuore raddoppia: cambio programmazione Mediaset 6-12 ottobre

Dopo il grande successo di Tradimento, Terra Amara e La forza di una donna, Mediaset ha trovato un altro prodotto che sta conquistando sempre più spettatori, registrando ogni settimana dei record di spettatori su Canale 5.

Trattasi de La notte nel cuore che, dopo i raddoppi delle scorse settimane, continuerà ad avere una programmazione speciale anche nella settimana che va dal 6 al 12 ottobre.

I vertici del Biscione, infatti, hanno deciso di puntare ancora una volta sul raddoppio settimanale in prima serata della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay.

La soap opera La notte nel cuore avrà un doppio appuntamento su Canale 5

Giovedì 9 ottobre andrà in onda una nuova puntata in prima visione al termine de La ruota della fortuna, che sfiderà la terza puntata della fiction di Rai 1, La ricetta della felicità.

Domenica 12 ottobre, invece, sarà trasmessa la seconda puntata prevista per questa settimana nella fascia serale di Canale 5, in programma sempre dalle 21:35 alle 00:10 circa, prima di lasciare spazio alla trasmissione Pressing dedicata al campionato di calcio.

Non si esclude che, visti gli ottimi ascolti registrati in queste settimane, Mediaset possa decidere di puntare sulla messa in onda della soap opera turca al giovedì sera per tutta la durata de La ricetta della felicità, così da avere un prodotto forte per contrastarla ed evitare che registri ascolti al di sopra delle aspettative.

La stessa strategia è stata attuata anche per la domenica sera, quando viene trasmessa la fiction Balene - Amiche per sempre sulla rete ammiraglia Rai.

Crescono gli ascolti della soap turca in prima serata

Al momento, infatti, la media Auditel de La notte nel cuore di giovedì sera si aggira sulla soglia dei 2,5 milioni di spettatori, pari a uno share del 16,50%, con punte che hanno toccato anche il 20% durante la messa in onda.

La serie turca riesce così a difendersi benissimo contro la fiction Balene di Rai 1 che viaggia su una media di 3 milioni di spettatori a settimana, pari al 18% di share.