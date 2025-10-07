Cambio di programmazione sulle reti Mediaset dall'8 ottobre, con una serie di novità che riguarderanno il daytime feriale.

Complici gli ascolti deludenti registrati dal Grande Fratello con il secondo appuntamento, si punterà su una maggiore visibilità per il reality show condotto da Simona Ventura.

L'appuntamento feriale con Forbidden Fruit slitterà dopo la striscia quotidiana del reality, che non andrà più in onda al termine dell'edizione delle 13 del Tg5, ma alle 14.

Mediaset cambia il palinsesto pomeridiano dall'8 ottobre: Grande Fratello si sposta

Il nuovo palinsesto del pomeriggio di Canale 5, dall'8 ottobre, presenterà una serie di variazioni dovute alla decisione di puntare maggiormente sulla striscia del Grande Fratello nelle fasce clou della programmazione per fare in modo che possano migliorare gli ascolti.

Se fino a questo momento la striscia del reality show è stata trasmessa alle 13:45 subito dopo il Tg5, e prima di Beautiful, dall'8 ottobre sarà in onda al termine della soap americana.

I nuovi episodi di Beautiful saranno trasmessi dalle 13:45 alle 14, dopodiché ci sarà la striscia del Grande Fratello che andrà avanti fino alle 14:15 circa.

Forbidden Fruit slitta dopo il Grande Fratello su Canale 5

Il reality show andrà in onda tra Beautiful e Forbidden Fruit, facendo slittare di circa 5 minuti l'appuntamento con la soap turca, che partirà intorno alle 14:20.

La seconda striscia quotidiana con il reality show è confermata alle 18:30, al termine del talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Il cambio di programmazione Mediaset riguarderà anche il daytime di Italia 1, dato che la striscia del Grande Fratello delle 13 verrà prolungata fino alle 13:40 e un ulteriore appuntamento si aggiungerà nello slot orario delle 18:55, al termine dell'edizione serale di Studio Aperto.

Brusco crollo Auditel per il Grande Fratello in prime time

Una scelta dettata dagli ascolti al ribasso registrati dal GF con la seconda puntata trasmessa lunedì 6 ottobre su Canale 5.

Dopo un buon esordio con circa 2,8 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato il 21%, il secondo appuntamento ha registrato un sostanziale crollo, fermandosi a circa 2 milioni di spettatori pari a uno share inferiore al 16%.

Un calo di circa 800.000 spettatori e più di 5 punti percentuali che ha permesso alla fiction Blanca 3 di vincere la gara Auditel del lunedì sera con una media di oltre 3,8 milioni di spettatori e uno share che ha superato la soglia del 23% su Rai 1.