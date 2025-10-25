Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre con una serie di novità che riguarderanno in primis gli appuntamenti con le serie turche.

La messa in onda di Io sono Farah è nuovamente prevista in prima visione assoluta dopo lo stop di questa estate ma, stavolta, la serie andrà in onda solo nella fascia serale di Canale 5 e non più in quella pomeridiana come è accaduto in precedenza.

Per Tradimento, invece, si arriverà al gran finale di sempre con le puntate conclusive della seconda e ultima stagione prevista sempre di venerdì sera.

Stop per Tradimento in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

Con il mese di novembre si arriverà al gran finale della soap opera Tradimento che, in questi mesi di programmazione, ha saputo ritrovare il suo affezionato pubblico anche dopo mesi di stop.

La serie sarà in onda regolarmente di venerdì sera e, dopo aver sfidato Tale e Quale Show, a partire dal prossimo mese si appresterà ad affrontare la sfida diretta contro The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici.

Le puntate conclusive della soap incentrata sulle vicende di Guzide sono in programma entro fine novembre e si preannunciano fitti di colpi di scena e sorprese.

Io sono Farah ritorna ma non sarà più trasmessa in diurna

Il cambio di programmazione delle prossime settimane riguarderà anche il ritorno in video della serie turca Io sono Farah in prima visione assoluta, con protagonista Demet Ozdemir.

La soap, dopo aver conquistato il pubblico di Canale 5 durante la stagione estiva, è stata sospesa e rimandata a dati da destinarsi.

Ad agosto, infatti, Mediaset ha scelto di non sprecare episodi inediti bensì conservarli per poterli poi trasmettere nel corso della nuova stagione televisiva e, al momento, la messa in onda sarebbe prevista da metà/fine novembre su Canale 5.

A differenza di quanto è accaduto nel corso dell'estate, però, la serie non sarà più trasmessa nella fascia pomeridiana dove attualmente non ci sarebbe spazio, bensì verrà ricollocata nella prestigiosa fascia serale, probabilmente al posto di Tradimento.

La soap Io sono Farah aveva registrato ascolti record in diurna

Le prime puntate di Io sono Farah, trasmesse questa estate in tv, avevano registrato degli ascolti record nella fascia pomeridiana arrivando a toccare la soglia dei 2,1 milioni di spettatori e uno share che ha raggiunto anche il muro del 26-27%.

Numeri eccezionali che, adesso, Mediaset spera di poter bissare nella fascia serale, dove la serie con Demet Ozdemir potrebbe conquistare una fetta ancora più ampia e vasta di spettatori, come è accaduto con Tradimento e La notte nel cuore.