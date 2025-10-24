Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre, quando si assisterà allo stop della trasmissione This is me condotta da Silvia Toffanin nella fascia di prime time.

Per la soap opera Tradimento, invece, è in programma un allungamento con gli appuntamenti trasmessi in prime time: la soap opera turca, che si avvia ormai verso il gran finale di stagione, si allungherà di diversi minuti.

Stop per Silvia Toffanin in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

La programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche in prime time durante il mese di novembre, quando si assisterà allo stop della trasmissione This is me.

Lo show condotto da Silvia Toffanin saluterà il suo pubblico con la messa in onda della terza e ultima puntata in programma mercoledì 29 ottobre alle 21:45 circa, subito dopo La ruota della fortuna.

Da novembre, quindi, Mediaset si ritroverà a dover rimpiazzare il prime time del mercoledì con una nuova produzione: non si esclude che si possa puntare su un nuovo titolo turco o su film in prima visione assoluta.

Silvia Toffanin, invece, dopo lo stop in prime time tornerà a dedicarsi anima e corpo alla preparazione di Verissimo, il talk show del fine settimana di Canale 5, che viaggia su una media di circa 2 milioni di fedelissimi spettatori a puntata pari al 19-20% di share.

Ascolti in crescita per lo show di Silvia Toffanin su Canale 5

Dopo un esordio non proprio esaltante per questa nuova edizione di This is me in prime time, pari al 18% di share e circa due milioni e mezzo, la seconda puntata dedicata alla celebrazione dei 40 anni di carriera di Laura Pausini con la partecipazione di diversi volti noti di Amici e tutti i concorrenti in gara in questa venticinquesima stagione, ha fatto segnare un netto miglioramento.

Il programma ha registrato una media di circa 2,9 milioni di spettatori in prime time pari a uno share che ha sfiorato il 22% con punte del 26% durante la messa in onda.

La soap opera Tradimento si allunga in prime time nel palinsesto di novembre

Il cambio programmazione Mediaset di novembre riguarderà anche l'appuntamento con la soap opera Tradimento, confermata nel prime time del venerdì.

La serie incentrata sulle vicende di Guzide si avvia ormai verso le battute conclusive della seconda e ultima stagione e, per le prossime settimane di programmazione, sono previste delle puntate leggermente più lunghe.

I nuovi episodi andranno in onda fino alle 00:30 circa su Canale 5, così da sfidare al meglio la semifinale e la finalissima di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che viaggia su una media di 2,9 milioni di spettatori a settimana.