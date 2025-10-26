Cambio di programmazione sulle reti Rai nella giornata di martedì 28 ottobre 2025. Il daytime di Rai 1 subirà delle variazioni di palinsesto dovute alla messa in onda di uno speciale del Tg1 dedicato all'Incontro di preghiera per la pace con Papa Leone XIV.
La diretta determinerà una serie di variazioni, tra cui la messa in onda in anticipo del nuovo episodio de Il Paradiso delle signore 10, che sarà trasmesso circa 15 minuti prima.
A subire dei cambiamenti sarà anche l'appuntamento con La Vita in diretta condotto da Alberto Matano nella seconda parte del pomeriggio.
Il Paradiso delle signore inizia prima: cambio programmazione Rai del 28 ottobre
La programmazione di Rai 1, nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, subirà dei cambiamenti in daytime: alle 14:05 si partirà con il consueto appuntamento con il talk show La volta buona, che durerà circa 15 minuti in meno rispetto al solito.
A seguire, alle 15:45, la linea passerà alla nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in onda eccezionalmente 15 minuti prima rispetto al solito.
La serie andrà avanti fino alle 16:30, dopodiché la linea verrà lasciata allo speciale del Tg1.
Slitta la partenza di Vita in diretta in daytime
La diretta dell'Incontro Internazionale di preghiera per la pace presieduto da Papa Leone XIV andrà in onda dalle 16:30 alle 17:45, facendo slittare anche la partenza de La Vita in diretta.
Il rotocalco condotto da Alberto Matano non prenderà la linea alle 17:05, ma 40 minuti più tardi rispetto al solito, andando avanti come sempre fino alle 18:40, per poi lasciare spazio all'appuntamento del preserale con L'Eredità condotto da Marco Liorni.
Dal 29 ottobre, invece, la programmazione di Rai 1 tornerà a essere quella usuale con Il Paradiso delle signore in programma alle ore 16 e La Vita in diretta che tornerà nel suo storico slot orario delle 17:05.
Marcello avrà un confronto con Umberto nella puntata de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre
Le anticipazioni riguardanti la puntata de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre rivelano che Marcello deciderà di presentarsi a villa Guarnieri per avere un confronto con Umberto.
Dopo aver scelto di annullare il matrimonio con la contessa, consegnerà tutta la documentazione legata alla gestione del patrimonio della contessa nelle mani di Umberto, essendo intenzionato a fare un passo indietro.
Nel frattempo, Adelaide continuerà a stare male per quanto è accaduto: al suo fianco ci sarà la figlia Odile, pronta a sostenerla.