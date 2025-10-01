Cambio di programmazione sulle reti Rai a novembre: prevista la fine della terza stagione della fiction Blanca con protagonista Maria Chiara Giannetta.

Sempre in prima serata torneranno le nuove puntate di Un Professore 3, la serie con Alessandro Gassmann, che andrà in onda con sei episodi.

In daytime, invece, è confermato l’appuntamento con Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta.

Stop per Blanca 3 nella fascia serale: cambio programmazione Rai novembre 2025

Il palinsesto di Rai 1 per il mese di novembre prevede lo stop della fiction Blanca nel prime time del lunedì, dove ha esordito registrando ottimi ascolti.

La serie, composta da sei puntate, andrà in onda fino a lunedì 3 novembre nella fascia serale, sfidando il Grande Fratello condotto da Simona Ventura.

Al debutto, ad avere la meglio è stata la fiction, che ha registrato una media di 3,8 milioni di spettatori, pari al 22% di share, contro i 2,8 milioni che nella stessa fascia oraria sono stati registrati dal reality show di Canale 5, con uno share che ha sfiorato il 20%.

Il ritorno di Un Professore 3 in prima serata su Rai 1

Tra le novità del cambio di programmazione Rai di novembre spicca anche il ritorno della fiction Un Professore 3 con protagonista Alessandro Gassmann.

Le nuove puntate sono state già registrate nei mesi scorsi e, questa volta, il prof Dante guiderà i suoi alunni verso l'esame di maturità.

La messa in onda della fiction è in programma a partire da giovedì 20 novembre su Rai 1 e sarà trasmessa per sei settimane.

Nel pomeriggio feriale, invece, confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10: la soap andrà regolarmente in onda nella fascia oraria che va dalle 16 alle 16:50, prima di dare la linea al Tg1 del pomeriggio e a La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Inizio stagione difficile per Il Paradiso delle signore in daytime

Un inizio di stagione non facile per gli ascolti de Il Paradiso delle signore. La soap ha sofferto la presenza su Canale 5 de La forza di una donna, la serie turca rivelazione di questa estate, in grado di registrare ascolti in costante crescita.

La media delle prime settimane di messa in onda della soap di Rai 1, durante il mese di settembre, si aggira intorno a 1,3 milioni di spettatori, pari a uno share che si è fermato al 15%.

Numeri in leggero calo rispetto a quelli registrati dalla soap nella passata stagione televisiva, quando riuscì a chiudere con una media superiore al 22% di share nel daytime pomeridiano.