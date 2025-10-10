Cambio di programmazione sulle reti Rai nel mese di novembre, quando andrà in onda il gran finale della fiction Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta.

La serie, campione di ascolti del lunedì sera, saluterà il suo pubblico e lascerà spazio alla nuova stagione de Il Commissario Ricciardi 3, che segnerà il ritorno in video di Lino Guanciale.

Gran finale di stagione anche per Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 del venerdì sera condotto da Carlo Conti.

Finisce Blanca 3 in prime time: cambio programmazione Rai novembre

L'appuntamento con Blanca 3 [VIDEO] saluterà il suo pubblico lunedì 3 novembre, giorno in cui è in programma la messa in onda della sesta e ultima puntata di questa stagione che sta registrando ottimi ascolti nel prime time di Rai 1.

Subito dopo il gran finale della fiction, la prima serata del lunedì resterà dedicata alla grande fiction di Rai 1”.

Il titolo previsto è Il commissario Ricciardi 3, che segnerà il ritorno in video di Lino Guanciale dopo un lungo periodo di assenza.

Il ritorno di Lino Guanciale con Il Commissario Ricciardi 3 a novembre

La terza stagione della fiction poliziesca ambientata a Napoli, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, è composta da quattro appuntamenti che terranno compagnia al pubblico per tutto il mese di novembre e sfideranno il Grande Fratello di Simona Ventura trasmesso su Canale 5, già in crisi dal punto di vista degli ascolti Auditel dopo il calo della seconda puntata.

Il cambio di programmazione Rai di novembre riguarderà anche il venerdì sera, dove si assisterà al finale di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Il varietà saluterà il pubblico venerdì 7 novembre con la messa in onda della finale che porterà alla proclamazione del vincitore di questa edizione.

A partire da venerdì 14 novembre, invece, debutterà la nuova edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda fino a metà dicembre nella fascia serale contro la soap Tradimento, in onda su Canale 5.

Il successo di Blanca 3: la fiction Rai batte il Grande Fratello di Canale 5

In queste prime settimane autunnali, l'appuntamento con Blanca 3 ha appassionato una media di oltre 3,6 milioni di spettatori su Rai 1, arrivando al 23% di share.

Numeri che hanno permesso a Rai 1 di superare ampiamente l'ascolto registrato dal nuovo Grande Fratello che, su Canale 5, si è fermato a una media di 2,7 milioni al debutto e soli 2 milioni alla seconda puntata, con uno share del 20% e del 15,50%.