Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset dal 13 al 19 ottobre 2025, con una serie di modifiche che riguarderanno la fascia del prime time.

L'appuntamento con La notte nel cuore subirà delle modifiche dato che, seppur confermata la doppia puntata serale, non sarà più trasmessa di giovedì sera bensì anticiperà al martedì a partire dal 14 ottobre.

Nessun raddoppio invece per il Grande Fratello: il reality show continuerà ad andare in onda con un singolo appuntamento settimanale, di lunedì sera su Canale 5.

La notte nel cuore si sposta: cambio programmazione Mediaset 13-19 ottobre 2025

Le nuove puntate de La notte nel cuore sono confermate nel palinsesto di Canale 5 dal 13 al 19 ottobre seppur con una variazione legata al giorno di messa in onda.

La soap opera, infatti, si sposterà nel prime time del martedì prendendo il posto di Buongiorno mamma 3, la fiction con Raoul Bova che quest'anno ha registrato un sostanziale crollo dal punto di vista Auditel e non sarà ulteriormente proposta in futuro con una quarta stagione.

Il secondo appuntamento settimanale, invece, sarà trasmesso sempre di domenica sera su Canale 5 e continuerà a sfidare la fiction Balene 3 con Veronica Pivetti.

Grande Fratello non raddoppia in prima serata

Il cambio programmazione tv dal 13 al 19 ottobre non prevede nessun raddoppio serale per il Grande Fratello 2025.

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, il reality show condotto da Simona Ventura continuerà ad andare in onda con un singolo appuntamento serale su Canale 5, complici anche gli ascolti poco esaltanti che ha registrato la seconda puntata.

A differenza dell'esordio, infatti, il GF ha perso circa 800 mila spettatori fermandosi alla drastica media dei 2 milioni di spettatori pari a uno share che non ha raggiunto la soglia del 16%.

Numeri decisamente bassi per la trasmissione che, per il momento, proseguirà soltanto di lunedì sera mentre al mercoledì sera ci sarà spazio per il ritorno di This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno ospiterà diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Laura Pausini.

Il ritorno di This is me dopo il successo della prima edizione dedicata ad Amici di Maria De Filippi

Nella passata stagione tv, This is me era stato proposto per festeggiare e celebrare i 25 anni di messa in onda di Amici.

In studio da Silvia Toffanin arrivarono i vari volti noti del talent show e, nel corso delle tre settimane di programmazione, la media Auditel fu di oltre 3 milioni di spettatori pari a uno share che aveva superato la soglia del 20%.

Anche quest'anno lo show sarà prodotto e curato da Fascino di Maria De Filippi e dal suo team di autori.