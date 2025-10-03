Cambio programmazione tv sulle reti Rai nel corso della giornata di oggi, venerdì 3 ottobre. Il palinsesto della tv di Stato subirà delle modifiche dovute allo sciopero generale pro Gaza, al quale hanno scelto di aderire moltissimi dipendenti e giornalisti.

Il palinsesto del prime time non prevede la messa in onda di Tale e Quale Show, mentre in access prime time andrà avanti Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Modifiche anche alla programmazione dei telegiornali: il Tg1, Tg2 e Tg3 andranno in onda solo in formato ridotto, per pochissimi minuti e senza servizi.

Nessuno stop per Affari Tuoi: cambio programmazione tv oggi 3 ottobre

Per la giornata di oggi 3 ottobre è previsto un radicale cambio programmazione sui canali della televisione di Stato dovuto allo sciopero generale che riguarderà anche altri settori come quello dei trasporti.

Il palinsesto mattutino non prevede la messa in onda di UnoMattina e Storie Italiane sulla rete ammiraglia Rai mentre nel pomeriggio è confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta.

In access prime time, invece, proseguirà la messa in onda di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino: il game show dei pacchi andrà avanti regolarmente, dato che le puntate vengono registrate in netto anticipo rispetto all'effettiva messa in onda su Rai 1.

Affari Tuoi riconquista anche il sabato sera

Intanto, a partire dal prossimo sabato 4 ottobre, l'appuntamento con Affari Tuoi riconquisterà nuovamente anche il sabato sera di Rai 1, togliendo spazio a Ballando con le stelle.

Lo show di Milly Carlucci, la scorsa settimana, è stato ampiamente sconfitto in access prime time da La ruota della fortuna, motivo per il quale si è scelto di puntare sulla messa in onda del game condotto da Stefano De Martino per tutto il weekend.

Il programma di Milly Carlucci, invece, sarà in onda dalle 21:25 all'1:30 circa in diretta dagli studi del Foro Italico.

Tg1, Tg2 e Tg3 in formato ridotto per lo sciopero

Il cambio programmazione tv di oggi 3 ottobre prevede delle modifiche radicali anche per l'informazione della televisione di Stato.

Il Tg1, infatti, andrà in onda in formato ridotto con delle edizioni di pochissimi minuti e senza servizi previste alle 8 del mattino, alle 13:30 e alle 20.

Stessa situazione anche per il Tg2 e il Tg3, di cui saranno previste delle edizioni di 5 minuti negli orari canonici di messa in onda e si fermerà anche l'informazione 24 ore su 24 sul canale free Rai News 24.

Il palinsesto del tre canali della tv di Stato tornerà a essere quello standard a partire da sabato 4 ottobre: trasmissioni e telegiornali torneranno regolarmente in onda.