Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre con delle novità che riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore.

La soap opera turca per tutto il mese di ottobre andrà in onda con dei "raddoppi settimanali" nella fascia serale ma, da novembre, si tornerà all'appuntamento singolo in prime time.

Nessuno stop invece per Gerry Scotti: l'appuntamento con La ruota della fortuna è confermato per tutta la stagione tv nella fascia dell'access prime time, mentre Striscia la notizia tornerà in onda solo in prime time.

La notte nel cuore non raddoppia più: cambio programmazione Mediaset novembre

Le novità del palinsesto tv di novembre riguarderanno la messa in onda de La notte nel cuore, la fortunata serie turca che in queste settimane sta continuando ad appassionare il pubblico registrando ascolti in costante crescita.

Per tutto il mese di ottobre, Mediaset ha scelto di puntare sulla doppia puntata serale della soap opera incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay nella fascia serale.

La serie andrà in onda di martedì e domenica, dalle 21:40 alle 00:05 circa, ma da novembre si tornerà all'appuntamento singolo in prime time.

Quasi sicuramente la soap proseguirà soltanto di domenica sera, sfidando così le nuove fiction Rai previste nella serata festiva autunnale.

Gerry Scotti non si ferma, Striscia la notizia non torna in access prime time

Per quanto riguarda l'access prime time della rete ammiraglia Mediaset, invece, non è previsto nessuno stop per Gerry Scotti.

L'appuntamento con La ruota della fortuna andrà regolarmente in onda per tutta la stagione nella fascia oraria dell'access prime time e non ci sarà nessuna alternanza con Striscia la notizia, così come era stato annunciato in un primo momento.

Gli ottimi ascolti del quiz di Scotti hanno determinato la cancellazione definitiva del tg satirico ideato da Antonio Ricci nella storica fascia oraria che ha occupato per circa 40 anni.

La nuova edizione di Striscia la notizia, in programma da metà novembre, andrà in onda in prime time con un singolo appuntamento settimanale.

Il trionfo de La ruota della fortuna con Scotti

Attualmente l'appuntamento con La ruota della fortuna è leader indiscusso degli ascolti nell'access prime time con una media che si è assestata sulla soglia dei 5 milioni di spettatori in questa prima parte del mese di ottobre.

Il game show riesce a conquistare uno share che oscilla tra il 24 e il 25% a sera, con picchi finali del 30% e più di 6,5 milioni di spettatori.

Su Rai 1, invece, Affari Tuoi con Stefano De Martino viaggia su una media di 4,7 milioni di spettatori a serata e uno share compreso tra il 22 e il 24%.