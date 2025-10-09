Nuovo cambio programmazione tv per la giornata di sabato 11 ottobre nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. I vertici del Biscione hanno scelto di puntare maggiormente sulla messa in onda del Grande Fratello per cercare di risollevare le sorti del reality show che, al secondo appuntamento serale, ha perso quasi 800 mila spettatori.

A farne le spese sarà la messa in onda de La forza di una donna che, contrariamente a quanto riportato dalla Guida Tv Mediaset in un primo momento, non durerà di più bensì sarà trasmessa dalle 14:35 in poi con la consueta puntata extra-large.

Grande Fratello si allunga: cambio programmazione tv sabato 11 ottobre

Il nuovo palinsesto pomeridiano di sabato 11 ottobre della rete ammiraglia Mediaset prevede alle 13:40 la messa in onda di una puntata speciale del Grande Fratello, dedicata al daytime con il racconto di quanto è accaduto nel corso delle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia.

La striscia sarà trasmessa fino alle 14:10 circa e farà slittare così l'appuntamento con la soap americana Beautiful, di cui andrà in onda un episodio di breve durata.

La messa in onda della soap incentrata sulle vicende familiari dei Forrester, sarà trasmessa dalle 14:15 alle 14:35 circa, dopodiché la linea passerà a una nuova puntata de La forza di una donna in prima visione assoluta.

La forza di una donna non dura di più

Inizialmente, la guida tv Mediaset, aveva annunciato la messa in onda di una puntata più lunga della soap opera turca, in programma dalle 14:15 in poi su Canale 5, ma così non sarà.

Per cercare di assicurare un buon seguito di pubblico alla terza puntata serale del GF in programma lunedì 13 ottobre alle 21:40 circa, si punterà su un appuntamento extra-large con il daytime del reality show condotto da Simona Ventura.

Alle 16:30, invece, la linea passerà al consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che continua a imporsi nella gara ascolti del weekend, superando la concorrenza Rai.

Crollano gli ascolti del Grande Fratello in prime time: vince la fiction Blanca 3

Gli ascolti del nuovo Grande Fratello cominciano a creare un po' di allarmismi a Mediaset, dato che lunedì scorso la trasmissione ha ottenuto una media inferiore al 16% di share.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di vincere la sfida Auditel del prime time a mani basse: la fiction Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta ha ottenuto un ascolto di circa 4 milioni di spettatori, ottenendo uno share che ha sfiorato la soglia dl 24% con picchi del 28% durante la messa in onda, staccando nettamente il Grande Fratello di Simona Ventura.