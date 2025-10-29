Chiara Carcano, già nota al pubblico per la sua capacità di raccontare storie con profondità e ironia, torna con un nuovo progetto che unisce intrattenimento e riflessione: il podcast Sliding in Love. Uscito il 28 ottobre 2025, il format esplora le dinamiche delle relazioni amorose, raccontando storie celebri e quotidiane con uno sguardo attento e appassionato. Tra curiosità, aneddoti e spunti di riflessione, Chiara guiderà gli ascoltatori alla scoperta di un mondo fatto di emozioni autentiche, intrecci sociali e romanticismo contemporaneo. Carcano ha parlato di questo progetto a Blasting News.

Chiara Carcano: 'Le storie le decidiamo sempre insieme io e Arianna'

Sliding in Love nasce come evoluzione del vostro progetto Così fan tutte. Cosa l’ha spinta a trasformare quel format in un podcast dedicato alle storie d’amore?

'In realtà sono due format completamente distinti, anzi direi ben distinti. Così fan tutte nasce nel 2018 come una serie di video ironici in cui estremizzavamo le classiche dinamiche femminili — tutto quello che succede a noi o al nostro gruppo di amiche, portato all’ennesima potenza. Sliding in Love, invece, nasce da un’esigenza diversa: quella di raccontare storie, soprattutto storie d’amore. In un mondo pieno di podcast true crime e vicende torbide, noi abbiamo scelto di parlare d’amore — anche se, spesso, non sono storie che finiscono bene.

È un format pensato per tutti, uomini e donne, dove uniamo la nostra ironia a racconti intensi e iconici, che in qualche modo hanno lasciato il segno nella storia (e nei cuori di chi ascolta)'.

Come ha scelto le coppie da raccontare negli episodi? Ci sono criteri particolari che segue (storiche, contemporanee, meno note)?

'Le storie le decidiamo sempre insieme io e Arianna, esplorando un po’ di tutto: dal passato alle storie più attuali e chiacchierate. Cerchiamo amori che abbiano davvero lasciato il segno, ma che raccontino anche qualcosa del nostro tempo. E, onestamente, ci ritroviamo spesso a scegliere storie dove le donne hanno tanto da dire — e da “dimostrare”. Donne forti, coraggiose, a volte controcorrente, che non si sono mai accontentate di vivere l’amore in modo passivo.

Forse è per questo che, in ogni episodio, c’è sempre un punto di vista femminile che emerge con forza'.

Nel racconto delle storie d’amore, quanto si lascia influenzare dal contesto storico e quanto cerca analogie con le relazioni moderne?

'Tantissimo! In ogni storia cerchiamo il parallelo con l’oggi. Perché alla fine, i tempi cambiano, ma le dinamiche restano: gelosia, passione, potere, tradimenti… suona familiare, no? Ci piace che chi ascolta pensi “oddio, questa cosa mi è successa anche a me'.

'Io e Arianna lavoriamo insieme da anni, ci conosciamo alla perfezione e ci completiamo in tantissimi aspetti'

Quali difficoltà ha incontrato nella produzione del podcast e come le ha superate?

'Come in ogni format, l’importante è iniziare.

Solo quando parti capisci davvero se quello che hai in testa funziona o meno. Io e Arianna lavoriamo insieme da anni, ci conosciamo alla perfezione e ci completiamo in tantissimi aspetti, ma con Sliding in Love ci siamo trovate davanti a nuove sfide. La più grande è stata sicuramente la ricerca: volevamo che ogni puntata avesse contenuti approfonditi, curiosità, emozioni… qualcosa che davvero arricchisse chi ci ascolta. E poi c’è la difficoltà di trovare il giusto modo di raccontare a due voci, mantenendo il ritmo e senza mai annoiare. È una costruzione delicata, ma anche bellissima, perché alla fine quello che conta è creare un racconto che resti'.

Che tipo di reazioni si attende dal pubblico?

Ci sono temi che pensa possano creare dibattito?

'L’obiettivo di Sliding in Love è raccontare storie che magari non tutti conoscono, oppure far riscoprire quelle più note da un punto di vista nuovo, con curiosità e dettagli che possano davvero sorprendere. Non cerchiamo tanto il dibattito, quanto una riflessione. In ogni episodio proviamo a lasciare, se non una morale, almeno un messaggio. Le nostre storie non vogliono fare gossip, ma mostrare che anche nell’amore — con tutte le sue sfumature, belle o complicate — c’è sempre qualcosa da capire, da imparare, o semplicemente da sentire'.

'Le storie le definiamo sempre prima, scegliendo insieme quali vogliamo raccontare'

In che modo Sliding in Love si differenzia dagli altri podcast d’amore già esistenti oggi?

'Credo nel tono: è un podcast d’amore, ma non romantico. Non vogliamo far piangere, vogliamo far pensare… e sorridere. È narrativo, ma con ritmo, ironia e qualche battuta alla Così fan tutte. È un mix tra un documentario pop e una chiacchierata tra amiche davanti a un bicchiere di vino'.

Come si divide tra voi i ruoli (ricerca, scrittura, editing, voce)?

'Le storie le definiamo sempre prima, scegliendo insieme quali vogliamo raccontare. Una volta decise, ci prendiamo almeno due o tre mesi di ricerca per approfondire ogni dettaglio e costruire la struttura dell’episodio. Di solito ci dividiamo la stesura: una inizia a scrivere, l’altra rilegge, integra, aggiunge curiosità o sfumature diverse. Definito il plot della puntata e i paragrafi, parte lo studio personale.

Poi, settimana dopo settimana, entriamo nel vivo della puntata e lavoriamo sulla parte interpretativa: studiamo come raccontare, che tono dare, come creare la giusta alchimia tra le nostre voci. È un lavoro lungo, fatto di lunghe videochiamate ma bellissimo — perché ogni volta scopriamo un nuovo equilibrio tra me e Arianna'.