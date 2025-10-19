Il 19 ottobre è stata pubblicata l'intervista che Ciro Solimeno ha concesso a Lorenzo Pugnaloni per dare la sua versione sulla rottura con Martina De Ioannon e sul riavvicinamento tra quest'ultima e Gianmarco Steri. L'ex corteggiatore di Uomini e donne, dunque, ha spiegato che la 28enne l'avrebbe lasciato perché avrebbero ambizioni diverse, lei quella di fare televisione. Il giovane, inoltre, ha raccontato che l'ex tronista gli avrebbe confermato dei baci che si sarebbe scambiata con il barbiere e si è detto stupito di questo improvviso interesse a fronte delle critiche che gli avrebbe rivolto in passato.

La versione di Ciro sulla fine della storia con Martina

Dopo aver postato alcune storie su Instagram, Ciro ha deciso di rilasciare un'intervista per parlare della rottura con Martina e del flirt che lei starebbe vivendo con Gianmarco in questo periodo.

Solimeno ha ripercorso le ultime tappe della storia con De Ioannon, dalla sera in cui lei ha rivisto Steri in discoteca a quando si sono detti addio per volontà di lei.

"Avevamo problemi da un po', poi lei mi dice che accanto vuole una persona realizzata. Martina vuole fare tv, così ci siamo lasciati perché abbiamo tenori di vita completamente diversi", ha dichiarato l'ex corteggiatore di Uomini e donne.

L'incontro con Gianmarco e la conferma dei baci

Ciro ha anche raccontato delle giustificazioni che Martina gli avrebbe dato tutte le volte che lui le ha chiesto delle emoji e della collana che sembravano messaggi in codice nei confronti di Steri: "Ha inventato tante scuse, diceva che erano casualità. Oggi ti dico che lei ha sempre avuto il pensiero per Gianmarco".

"Mi ha confermato che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. L'ho insultata perché mi ha sempre fatto passare per visionario", ha proseguito Solimeno nell'intervista a Pugnaloni.

L'ex corteggiatore di Uomini e donne si è detto stupito da questo improvviso interesse di Martina per Gianmarco, soprattutto perché in passato non avrebbe avuto belle parole per il barbiere: "Lo criticava, ne parlava malissimo e ora lo frequenta.

Come è possibile?".

Gianmarco e Martina in silenzio

Ciro, dunque, è convinto che Martina e Gianmarco si starebbero frequentando da poco, quindi non si considererebbero ancora una coppia.

Gli ex tronisti di Uomini e donne, però, non hanno ancora rotto il silenzio su tutti i gossip che stanno circolando sul loro rapporto, e c'è chi pensa che potrebbero farlo o negli studi del dating-show o a Verissimo.

Anche Cristina non si è esposta sul riavvicinamento tra Steri e De Ioannon, ma i fan sono curiosi di sapere il suo pensiero sulle tantissime cose che sono accadute da quando è stata lasciata dal barbiere.