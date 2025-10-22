Martina De Ioannon è il personaggio più chiacchierato sui social di questo periodo: la scelta della giovane di legarsi a Gianmarco Steri subito dopo aver chiuso con Ciro Solimeno, sta facendo discutere. Un caro amico dell'ex corteggiatore di Uomini e donne, non ha perso l'occasione per punzecchiare la tronista: il giovane Nino, infatti, ha pubblicato sui social un vecchio video in cui la 28enne parlava di rispetto e fedeltà e poi ci ha aggiunto una pernacchia come a volerla sbeffeggiare.

Le reazioni al flirt tra Martina e Gianmarco

Lo scorso 21 ottobre è arrivata la conferma della frequentazione tra Martina e Gianmarco: sul web, infatti, sono apparse molte foto dei due insieme in giro per Roma, da locali al negozio di lui.

Confidandosi con Amedeo Venza, Ciro è andato soprattutto contro l'ex fidanzata: "Lei mi ha preso in giro fino all'ultimo, ha sfruttato tutto quello che poteva e senza il minimo rispetto per quello che c'è stato".

Un caro amico di Solimeno, invece, ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne postando un vecchio video in cui De Ioannon diceva: "Io e il mio fidanzato (Ciro) non accettiamo triangoli. A dispetto di quello che hanno pensato tante persone, io in amore sono iper mega rispettosa e fedele".

A questo filmato, dunque, Nino ci ha aggiunto una pernacchia presa da un famoso film in bianco e nero, che ovviamente era rivolta a Martina per tutto quello che è successo ultimamente nella sua vita sentimentale.

nino sei sempre stato il più divertente pic.twitter.com/UIgFLeGMG6 — Asia🐘 (@casiftangeles) October 21, 2025

Il parere dei fan sui social

Il gesto dell'amico di Ciro contro Martina ha divertito i fan di Uomini e donne che non approvano le ultime scelte della ragazza, soprattutto la velocità con la quale sarebbe passata dal chiudere una storia d'amore al frequentare Gianmarco alla luce del sole.

"Nino sei sempre stato il più divertente", "L'amico di Ciro l'ha umiliata in modo perfetto", "Che brutta figura che sta facendo Martina", "Che ridere, bravo", "L'amico di Ciro posta questa cosa su Instagram, dove è seguito da Gianmarco. Cinema", "Siamo al cinema senza dover pagare il biglietto", si legge su X in questi giorni.

Le prime parole di Gianmarco

Qualche ora fa, anche Gianmarco ha detto la sua tramite una ragazza che ha rigirato la conversazione a Lorenzo Pugnaloni.

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, si è difeso dalle tante critiche che sta ricevendo con queste parole: "Non c'è nulla di cui vergognarsi. La realtà è molto più semplice di quello che si sta raccontando. Arriverà il momento di fare chiarezza, ma non è ora".

Si vocifera che Martina, Gianmarco, Ciro e Cristina potrebbero essere ospiti di una delle prossime registrazioni del dating-show per confrontarsi su tutto quello che è successo nell'ultimo mese, ma non si sa ancora quando dovrebbe accadere.