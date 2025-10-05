Domenica 12 ottobre si concluderà la prima stagione di Balene – Amiche per sempre, la fiction del prime time autunnale di Rai 1 che ha segnato il ritorno in video di Veronica Pivetti dopo un periodo di assenza.

Nella puntata conclusiva, Evelina e Milla saranno disperate: faranno i conti con il fallimento del pastificio, che proveranno in tutti i modi a salvare. Ma la sfida non sarà per niente facile.

L'idea di Evelina e Milla: come finisce Balene – Amiche per sempre per sempre su Rai 1

Nel corso della quarta e ultima puntata di Balene saranno trasmessi gli episodi dal titolo "Si intravede la terra ferma" e "L'approdo".

Milla si proporrà di salvare il pastificio e per farlo deciderà di produrre una pasta speciale per i bambini. L'idea geniale, però, arriverà da Evelina, che, grazie al suo tocco creativo, riuscirà a dar vita alle Balenine.

La fiera alla quale speravano di partecipare i Cappiello, intanto, sarà al completo e i compratori ripiegheranno su un’esposizione in un albergo, ma avranno bisogno della presenza dei loro operai. Sarà prezioso l'aiuto di Milla, la quale riuscirà a convincerli a partecipare.

Evelina e Milla disperate, Congias deluso nel finale

Le anticipazioni sul finale di Balene – Amiche per sempre rivelano che Evelina e Milla saranno disperate quando le Balenine non riusciranno a decollare.

Il prodotto faticherà ad attirare la fiducia dei compratori e anche l'ultima occasione con un compratore cinese finirà per trasformarsi in un nulla di fatto.

Congias, intanto, sarà deluso all’idea di dover rinunciare a Evelina. Per questo tornerà all’attacco, deciso a riconquistare il suo cuore, e si proporrà di aiutarla a esporre le sue opere.

Nel finale della prima stagione previsto domenica 12 ottobre, inoltre, anche Carlotta sembrerà voler riavvicinarsi di nuovo a Riccardo e ripartire da zero.

Ascolti non esaltanti per la prima stagione di Balene – Amiche per sempre su Rai 1

In attesa di questo finale della prima stagione, resta da capire quale sarà il futuro della fiction nella prossima stagione televisiva di Rai 1.

Al momento, non ci sono conferme in merito a una eventuale seconda stagione, complici anche gli ascolti tiepidi che la serie ha registrato in queste settimane nella fascia serale.

La media Auditel, per il momento, è di appena 2,7 milioni di spettatori, pari a uno share del 18%.

Un dato Auditel messo in difficoltà dalla concorrenza delle serie turche trasmesse su Canale 5, tra cui La notte nel cuore, che ha ottenuto una media di circa 2,3 milioni di spettatori a settimana, pari al 16% di share.